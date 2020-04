La doppia quarantena dei genitori con figli piccoli, tra compiti e consolazioni

La Spezia - Si è parlato di runner, cani, a volte di bambini, anche se in estremo ritardo. Ma di genitori mai, nemmeno un cenno. Perché se è vero che rientrano nella categoria “adulti-lavoratori”, i genitori di figli in età scolare e prescolare in questo momento meritano un’attenzione in più. O almeno un po’ di solidarietà. Chi ne ha fatto cenno, infatti, lo ha fatto per lo più per criticarli. Sui social sono apparsi svariati post al sapore di monito: "Non parcheggiate i bambini davanti alla tv". "Non abbandonateli ai tablet!". Per non parlare di quando i più temerari, con il via libera del Viminale, hanno portato i figli con sé a fare la spesa: "Non amate i vostri piccoli!" è tra i pochi post pubblicabili.

Se i genitori di oggi non godono di grande stima in tempi normali - va detto, infatti, che non tutti sono buoni educatori - la clausura forzata scatena lo sdegno, dai balconi e sul web. Ma come vale per tutte le categorie, dietro a una minoranza di padri e madri poco attenti esiste una maggioranza silenziosa che fa bene il suo dovere, o almeno ci prova, districandosi in queste lunghe giornate di clausura fra compiti, consolazioni, il proprio lavoro (eh sì, c’è anche quello) e festeggiamenti per piccole e grandi conquiste.



"All’inizio della quarantena abbiamo un po’ arrancato - afferma Serena De Gennaro, mamma di Francesca, Giorgia e Alessandro, di 7, 5 e 1 anno, e titolare insieme al marito di un’azienda navale di impianti tubieri - Con il passare dei giorni ho iniziato a organizzare la giornata con una precisa tabella oraria: colazione dalle 8 alle 9, passaggio in bagno per lavarsi e cambiarsi, compiti dalle 9.30 alle 12, una mezzoretta di cartoni, pranzo e poi il pomeriggio dedicato a giochi, lavoro, che non ho mai sospeso seppur con l’azienda chiusa, e video-chiamate alle amichette, un rimedio contro la solitudine. In queste settimane - continua Serena - in famiglia ci sono stati poi due grandi eventi: il piccolo ha cominciato a camminare e Giorgia ha perso il suo primo dentino. Nella difficoltà di affrontare con il sorriso ogni giornata, mi consola che in queste occasioni almeno la mia famiglia fosse presente al completo".

Anche Adelaide La Fauci, mamma di Davide e Lorenzo di 11 e 9 anni e di Martina, all’ultimo anno di asilo, è alle prese da quasi due mesi con il lavoro di madre a tempo pieno e quello di insegnante di scuola primaria. «Non c’è stacco tra tempo dedicato al lavoro e tempo per la famiglia e la casa - racconta Adelaide - La didattica online mi porta via buona parte della giornata, il resto lo dedico ad aiutare i ragazzi con i compiti e a qualche attività extra come la ginnastica giornaliera. Per fortuna abbiamo un piccolo spazio esterno che aiuta, ma alla sera, soprattutto per Martina, arriva sempre il momento-nostalgia: le mancano i compagni d’asilo e io cerco di consolarla come meglio posso. Davide e Lorenzo, invece - conclude Adelaide - hanno, almeno al momento, un’unica preoccupazione: non poter passare le vacanze estive a Locri come ogni anno".



Non solo mamme a casa con i piccoli, di questi tempi, ma anche papà, questa volta chiamati alle armi senza distinzioni di genere. "Lavoro in smart working da diverse settimane e mio figlio Tancredi, di 3 anni e mezzo, partecipa attivamente alle video conferenze, tanto da essere diventato la mascotte del mio gruppo di lavoro – afferma Stefano Minuti, dipendente di una Banca con sede alla Spezia - Mio figlio in questo periodo ha imparato a giocare anche da solo e ho approfittato di questo isolamento per mettere a punto qualche regole in più, come tenere in ordine i giocattoli e mangiare senza aiuti. Il momento del suo pisolino pomeridiano è l’unico in cui riesco a rilassarmi un po’ e a riflettere su questa strana condizione. Penso che sia un’occasione per ripensare completamente il mondo del lavoro.»



Ad essere d’accordo sull’importanza delle regole è anche Margherita Torrini, che oltre ad essere mamma di Frida, 7 anni, e Giacomo 1, è psicoterapeuta e psicologa e lavora in ambito infantile. "Il consiglio che rivolgo anche a me stessa è quello di mantenere una routine, soprattutto in queste settimane di isolamento forzato. La mattina dopo colazione bisogna togliersi il pigiama, lavarsi, vestirsi e darsi degli obiettivi da realizzare nel corso della giornata. Una mancanza di confini temporali renderebbe tutto più difficile, soprattutto per i più piccoli, anche se non bisogna dimenticarsi di trovare un po’ di tempo per il relax e non trascurare le piccole, grandi cose. Noi ad esempio - continua Margherita - abbiamo fatto festa per il primo compleanno di Giacomino, avvenuto pochi giorni fa: ci siamo fatti belli, abbiamo realizzato da soli una grande torta e ci siamo collegati con i nonni affinché questo giorno così importante fosse festeggiato a dovere". Insomma, fare la quarantena con figli piccoli o meno fa la differenza, non c’è dubbio. E a volte basta semplicemente riconoscerlo. E ancora meglio sarebbe sospendere i giudizi, almeno per una volta, anche per i più piccoli. "Niente voti a fine anno!", propone la mamma-insegnante Adelaide. E i più sembrano d’accordo.



Annamaria Giannetto Pini