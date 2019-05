La donna al centro, Telethon c'è

In provincia lo spettacolo di "Musicalamente" nei giorni della festa della mamma.

La Spezia - La Provincia della Spezia, Fondazione Teletho della Spezia, Scuola di Musica "Musicalamente", presentano lo spettacolo musicale "Io per lei", in programma il prossimo 11 maggio alle 17 nel salone del consiglio provinciale. La festa della mamma è una ricorrenza in cui ognuno di noi rivolge un pensiero a tutte quelle donne che nelle nostre vite rappresentano un punto di riferimento: la campagna "Io per Lei" è dedicata proprio alle 'mamme rare' che ogni giorno combattono con forza per il futuro dei loro bambini.



"Alla Spezia - spiega la dottoressa Mara Biso, anima spezzina di Telethon - abbiamo deciso di aderire a questa campagna offrendo uno spettacolo musicale dedicato alla donna "Io per lei" creato e realizzato dalla scuola di musica Musicalamente, per la regia Laura Ceretti, ponendo come figura centrale proprio la donna. I ragazzi interpreteranno brani che parlano di donne, di figure femminili nei vari contesti della vita di tutti i giorni, per far capire come le donne imparano ad essere multitasking, resilienti e che possono mettere a frutto la loro intelligenza emotiva anche professionalmente".



"lo per Lei" è una campagna che nasce per dare un riconoscimento a tutte le mamme che si sono trovate negli anni ad affrontare il dramma della malattia avendo sempre messo una grande fiducia nella ricerca scientifica. Conoscendo queste famiglie si scopre un mondo che riempie di senso il nostro lavoro, il perché Telethon affronta il tema delle malattie rare. Questa campagna di informazione, come lo spettacolo musicale, non vuole rivolgersi solo alle donne, ma vuole essere la voce per l'appello di chi convive con una malattia genetica, un richiamo a cui nessuno può sottrarsi. Sostenere Telethon è un atto di amore verso le mamme "rare" e le loro famiglie. Ognuno di noi può fare la differenza. Per info: Mara Biso, mbiso@rt.telethon.it celi 339.88.51.590.