La diocesi per la beata Itala Mela, adorazioni eucaristiche ogni primo martedì del mese

La Spezia - E’ stata pensata nel nome di Itala Mela, la mistica spezzina proclamata beata lo scorso anno, l’iniziativa che sta per prendere il via a Castellazzo, nella chiesa di quel monastero benedettino di clausura che Itala desiderò potesse aprirsi nella sua città. Ella stessa infatti era oblata benedettina, e solo per motivi di salute non aveva potuto entrare in clausura. Ogni primo martedì del mese, alle 16, la chiesa del monastero sarà aperta a tutti per l’Adorazione eucaristica, cui seguirà la celebrazione della Messa. L’iniziativa prenderà quindi il via martedì 6 marzo.