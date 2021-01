La devozione europea per San Rocco

La Spezia - Anche in diocesi della Spezia – Sarzana - Brugnato, nella parrocchia di Piana Battolla, è stato costituito un gruppo aderente all’associazione europea “Amici di San Rocco”. Ne è responsabile Alberto Guidotti, attuale priore della confraternita locale. In questo modo un’antichissima devozione locale, quella a San Rocco, che si celebra il 16 agosto, all’indomani della festa patronale dell’Assunta, assurge per così dire a un livello europeo, ponendo anche “la Piana” al centro degli itinerari della devozione “rocchiana”. San Rocco, come è noto, era invocato nei secoli passati come protettore contro le pestilenze e per ottenere altre grazie divine. L’associazione, che ormai è diffusa in tutta Europa, ha sede a Roma, ed è guidata dal consacrato fratel Costantino De Bellis, che nel 1999 ne era stato il fondatore. Gli aderenti sono più di trentamila, dalla Svizzera all’India. Lo stesso fratel Costantino si è recato nei mesi scorsi a Piana Battolla: il 16 agosto 2020 ha partecipato ad una celebrazione guidata dal parroco, don Filippo Santini, e in quella occasione ha imposto ai confratelli e alle consorelle la mantellina verde dell’associazione, che si chiama “sanrocchino”. In seguito il gruppo ha ricevuto anche un attestato di benedizione personale di Sua Santità Papa Francesco. All’associazione può aderire ogni persona devota a san Rocco. Ogni mese, il giorno 16 - lo stesso giorno della festa di agosto - il gruppo si riunisce in chiesa per pregare il santo con la recita del Rosario e l’Adorazione eucaristica.



(foto: repertorio)