La cucina a bordo di Nicola e Maria ha vinto il “Beat Yesterday Award” di Garmin

La Spezia - I progetti selezionati da Garmin Italia sono frutto di un lavoro di scouting iniziato lo scorso luglio e che ha visto la candidatura di oltre 240 profili e progetti. Tra questi sono stati selezionati i sei che più di altri hanno dimostrato di incarnare lo spirito della quinta edizione del Beat Yesterday. Il riconoscimento viene dato a persone comuni in grado di compiere imprese fuori dal proprio ordinario.



La storia d’impresa di Nicola Livadoti e la moglie Maria, titolari di “Hello Cinque Terre”, ha colto lo spirito del premio riservato a tutti coloro che hanno realizzato qualcosa di speciale e hanno un sogno. Appassionati di sport, outdoor, motociclismo e nautica che per molto tempo hanno cullato un sogno di avventura e che nel 2021 avranno la chance di realizzarlo. Nel 2016 Nicola e la moglie hanno deciso di cambiare completamente vita, lasciando le loro occupazioni e comprando una barca di 37 anni: un Azimut 28. L’hanno completamente restaurata, dagli impianti ai motori, al sottocoperta, per trasformarla in una barca che offre experience di cucina e sunset spritz tra le Cinque Terre e Portovenere. In tre anni hanno fatto vivere questa esperienza a 3.000 persone, provenienti da tutto il mondo. Adesso hanno un nuovo sogno: portare i loro clienti a visitare l’Area marina protetta delle Cinque Terre, patrimonio dell’Unesco, in totale silenzio con un motore elettrico. "L’obiettivo adesso è quello di rendere la nostra barca totalmente ibrida - spiega Nicola Livadoti -.Il mare ci regala grandi emozioni, ed è per questo che vogliamo poterlo ringraziare offrendo ai nostri ospiti un servizio ecosostenibile e rispettoso dell’ambiente che ci ospita".



E per due amanti del mare, non poteva esserci sostenitore migliore di Giovanni Soldini: "La tutela ambientale sarà senza dubbio un tema centrale dei prossimi anni. Per chi vive il mare, il cui richiamo è sempre forte, il futuro non può non passare dal suo rispetto e dalla sua tutela".