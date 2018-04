La condotta spezzina celebra lo Slow Food Day con tre appuntamenti

La Spezia - La Condotta Slow Food La Spezia - Golfo dei Poeti celebra lo Slow Food Day con iniziative e laboratori tra La Spezia e Sarzana. Al cinema Il Nuovo il film sul grande Gualtiero Marchesi.



La Condotta Slow Food La Spezia - Golfo dei Poeti, aderisce allo Slow Food Day 2018.

La giornata, dedicata quest’anno al grano tenero e alla farina, cereale e ingrediente primario della nostra dieta, vedrà realizzarsi in tutta Italia attività educative per grandi e piccoli, degustazioni, pranzi e cene, mercati e molto altro.

Venerdì 20 aprile, alle ore 19,30, si parte con un aperitivo dedicato al grande chef Gualtiero Marchesi presso il locale “Accanto”, in via Napoli 92 (15 euro).

Alle ore 21.00, in collaborazione con il Cinema Il Nuovo, verrà proiettato, nell’ambito della rassegna Slow Film, “Gualtiero Marchesi – The Great Italian”, un film per celebrare il più grande chef italiano di sempre, Gualtiero Marchesi. Il film ripercorre la vita e il pensiero dell'uomo che ha rivoluzionato la cucina italiana, portandola ai vertici della gastronomia internazionale. Una vita che parte da lontano, dagli anni '30, quelli dell'Albergo Mercato di Milano gestito dalla sua famiglia e delle fughe a San Zenone, suo luogo di origine, e poi gli anni in giro per il mondo, in particolare in Francia, nel periodo del suo apprendistato. Infine, il ritorno a Milano negli anni '70 e la nascita del suo leggendario ristorante, in via Bonvesin de la Riva, il primo nel nostro Paese ad ottenere nel 1985, le tre stelle Michelin. (Ingresso Euro 7,5)

Per info e prenotazioni telefonare a Sandra Ansaldo ( 347-2753799) o Gabriella Tartarini (338-7576981).



Sabato 21, dalle ore 10 alle ore 13, nell’ambito della del Mercato della Terra di Sarzana, in Piazza San Giorgio, ed in collaborazione con la Condotta Slow Food Sarzana, Lerici, Val di Magra, “Pesta il pesto!”, dimostrazione gratuita di pesto al mortaio e conferenza sui grani antichi a cura della socia della Condotta Slow Food La Spezia - Golfo dei Poeti Gabriella Molli, giornalista enogastronomica.