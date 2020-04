La comunità bengalese dona materiale sanitario alla città

La Spezia - Il sindaco Pierluigi Peracchini ringrazia la comunità del Bangladesh presente sul nostro territorio per la donazione di materiale sanitario, fondamentale in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19. Il prezioso aiuto e la generosità dimostrata testimoniano, ancora una volta, la salda amicizia che lega la Città della Spezia e la Comunità del Bangladesh locale. Peracchini, sottolineando come la donazione sia importante per sostenere la cittadinanza e il sistema sanitario, porge dunque un ringraziamento per il gesto di grande solidarietà.