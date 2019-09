La città vince l'Oscar del basket. Brogi: "Grande onore, andiamo avanti"

La Spezia - Premio oscar per il basket alla Spezia. A ritirarlo è stato l'assessore allo Sport Lorenzo Brogi che ha commentato: "Un onore aver ritirato a nome della Città Della Spezia il premio Oscar del basket, in quella sala della federazione, tanti amici Alberto Bennati presidente federale, Danilo Caluri pilastro del basket spezzino presidente di Tarros, il presidente Armani della Cestistica, queste presenze testimonino il fatto che il basket spezzino è in buona salute. Come amministrazione dobbiamo continuare a promuovere ed aiutare il mondo della cestistica creando le condizioni perché si possa ancor più sviluppare questo splendido sport nel nostro territorio. La presenza gremita di società ed atleti che sono state insignite per risultati anche di portata nazionale, dimostra che il basket ligure cresce grazie anche ad una federazione attenta e capace".