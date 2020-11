La città si veste di Natale, sabato alle 18 l'accensione delle luminarie

La Spezia - Anche quest’anno, nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, la Città della Spezia splenderà per cercare di regalare comunque una calda atmosfera natalizia. L’amministrazione Peracchini, in particolare l’assessorato al Commercio e alle Attività produttive di Lorenzo Brogi, ha infatti promosso per domani, sera, alle 18, l’accensione delle luminarie, che rimarranno accese fino al fino al prossimo 6 gennaio, abbracciando tutto il tessuto urbano, dal centro alla periferia.



Proprio a causa della pandemia, non è prevista alcuna cerimonia di inaugurazione.



"Il Covid non può vincere sul Natale - dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini -. Anche quest'anno l'amministrazione ha investito sulle luminarie e sugli addobbi in tutto il centro e nei quartieri, predisponendo anche il decoro urbano in veste natalizia per dare un messaggio chiaro di speranza a tutta la cittadinanza. I dati sanitari in tutta la Liguria in generale e alla Spezia in particolare indicano che abbiamo intrapreso la strada giusta con le norme anti contagio, ma non per questo dobbiamo abbassare la guardia e vanificare i sacrifici fatti, innanzitutto da alcune categorie economiche, come quelle che riguardano il commercio e la ristorazione, proprio a salvaguardia del periodo natalizio. Dobbiamo tenere in equilibrio il sostegno al commercio, perché dietro ogni attività c'è una famiglia che lavora, vive con il frutto del proprio lavoro e incrementa la qualità della vita della città, e il rispetto delle norme anti Covid: per incentivare la cittadinanza a comprare sotto casa e sostenere le attività commerciali del territorio accenderemo le luci di Natale ma, allo stesso tempo, lo faremo con sobrietà, evitando inaugurazioni che possano creare assembramenti. Nella stessa ottica, per l'8 dicembre sarà predisposto il tradizionale Presepe nell'atrio di Palazzo Civico".



"Le luci di Natale quest’anno assumono un significato particolare, un segnale di speranza e di fiducia. Il periodo che stiamo vivendo non deve farci dimenticare le nostre tradizioni, i valori caratterizzanti la nostra cultura. Le luci di Natale dunque vogliono testimoniare la nostra storia, l’amore che abbiamo per questa Città, il sostegno al commercio e la vicinanza a tutti i cittadini. Siamo sicuri che presto ci rialzeremo, più forti di prima".



Inoltre, per entrare appieno nell’atmosfera del Natale, nei vasi che abbelliscono le vie cittadine sono state sostituite le piante autunnali con ciclamini bianchi e rossi e cipressi in tema natalizio. Si tratta di un’iniziativa che si inserisce all’interno del progetto ‘La Spezia Città Fiorita’, il progetto che ha promosso il posizionamento di nuove fioriere nel centro storico per renderlo più bello ed accogliente.