La città ricprda l'impegno di Padre Dionisio

La Spezia - Ricorrono in questi giorni ventinove anni dalla morte del cappuccino padre Dionisio Mazzucco, fondatore del “Sorriso francescano” e a lungo cappellano dell’Arsenale. A quasi trent’anni di distanza è ancora viva alla Spezia la gratitudine per il bene da lui compiuto, in particolare verso i bambini orfani e abbandonati, che in passato erano molti, specie negli anni seguiti alla guerra mondiale. Una Messa di suffragio sarà celebrata domenica prossima 13 gennaio alle 11 da padre Lorenzo Battaglia, ultimo parroco cappuccino alla Spezia, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in via XX settembre 150, a fianco del convento dove padre Dionisio ha vissuto. Verrà ricordato anche padre Alfredo Fazio, scomparso alcuni anni fa e a lungo parroco nella stessa chiesa. Tutti sono invitati a partecipare.