La chiesa locale all'incontro con giovani

Intanto sono in preparazione i campus estivi di Cassego.

La Spezia - Pochi giorni fa, al santuario mariano di Loreto, Papa Francesco ha firmato l’esortazione apostolica “Christus vivit”, contenente le conclusioni e le indicazioni a seguito del Sinodo dei vescovi che, nell’ottobre scorso, è stato dedicato al tema dei giovani e della loro presenza nella Chiesa. Ebbene, a poche settimane di distanza, sabato prossimo, proprio i giovani saranno protagonisti di un evento ormai tradizionale nella vigilia della Domenica delle Palme, ovvero a ridosso della Settimana Santa e della solennità della Risurrezione.



Si tratta della “festa diocesana dei giovani”, che si tiene in parallelo in tutte le diocesi del mondo quale fase diocesana della Giornata mondiale della gioventù, a suo tempo istituita da Papa Giovanni Paolo II. Il programma della Pastorale giovanile diocesana, messo a punto da don Luca Palei e dai suoi collaboratori, prevede quest’anno lo svolgimento dell’incontro giovanile nella città vescovile di Sarzana. I giovani e le giovani di tutta la diocesi si ritroveranno sabato prossimo 13 aprile alle 18 nei saloni del Seminario vescovile, in via Mascardi 93, messi a disposizione dal rettore don Franco Pagano. Sono invitati anche coloro che frequentano le scuole medie. Sono previsti momenti di riflessione e di confronto legati sia ai temi affrontati in gennaio a Panama nel corso dell’ultima Giornata mondiale, sia ora quelli trattati dal Papa nella “Christus vivit”. Alle 19.30, sempre nei locali del Seminario, i partecipanti consumeranno la cena insieme, quindi, in processione, raggiungeranno la vicina basilica concattedrale di Santa Maria Assunta. Qui il vescovo Luigi Ernesto Palletti presiederà la Veglia della Domenica delle Palme.



Tutti i fedeli sono invitati ad intervenire alla Veglia. Nel frattempo, la Pastorale giovanile ha reso noto il programma delle attività estive che anche quest’anno si terranno, nei mesi di luglio e di agosto, nella struttura diocesana di Cassego, in alta Val di Vara. Si tratta di tre “campi estivi”, uno per ciascuna fascia scolastica: dall’8 al 14 luglio si terrà il “campo” per ragazzi e per ragazze delle scuole elementari (prenotazioni telefonando a Lorenzo, 348.8703984), dal 22 al 28 luglio quello per le scuole medie (telefonare a Marta, 333.4049217) ed infine dal 5 all’11 agosto quello per le scuole superiori (telefonare a Sara, 329.1768777).