La casa delle donne, per una nuova e libera identità

La Spezia - C’è un male oscuro che prende allo stomaco e alla gola e che a volte non ti abbandona mai. La violenza sulle donne è una piaga reale, che lacera una società cosiddetta civile e che spesso non ha voce. Stando ai dati Istat, negli ultimi 5 anni in Italia le donne che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale sono 2 milioni e 435 mila. Se a questo dato si aggiunge che nel 62,7% dei casi l’autore della violenza è un partner o un ex, la piaga si infetta e a volte

non guarisce più. In questo scenario di abusi e sofferenza, esiste però una luce, anzi, più di una. A dare sostegno e spesso giustizia a donne maltrattate, sono molte realtà attive sul territorio nazionale. Il volto più bello di quella società civile che, ora sì, è legittimo definire tale.



Alla Spezia questo volto ha il nome di “La casa delle donne”, un’associazione nata nel 2014 e che oggi conta 105 socie che prestano volontariamente la propria competenza a donne come loro, soltanto meno fortunate. Dal febbraio scorso a occupare il posto di presidente dell’associazione, dopo la giudice Cristina Failla, è Federica Grigolato, avvocato di professione: "La Casa delle Donne da sempre vuole dare una risposta e, ancor più, un aiuto a tutte le donne vittime di violenza perseguendo, attraverso progetti e manifestazioni, finalità civiche, solidaristiche, educative e formative, volte a eliminare la violenza di genere. Una violenza che ha molte sfaccettature e che non è solo fisica, ma si può manifestare sotto forma di controllo economico, di dominio della vita privata o di privazione della propria libertà personale".



La violenza al femminile può manifestarsi in modi subdoli, meno visibili e più difficili da riconoscere e quindi denunciare. "Spesso le donne che si rivolgono a noi - continua la presidentessa - hanno subìto il cosiddetto isolamento affettivo, ovvero piano piano, giorno dopo giorno, sono state allontanate dall’affetto degli amici, dei parenti e di tutte quelle persone che in qualche modo rappresentano un legame, un rapporto con la normalità, con la società esterna. Viene loro controllata la posta, le email, le telefonate, fino ad arrivare a una vera e propria segregazione personale. Non dimentichiamo inoltre quelle donne minacciate di vedersi sottrarre i propri figli. La nostra Associazione si occupa anche di loro, bambini o adolescenti testimoni di maltrattamenti in famiglia, anch’essi vittime a tutti gli effetti".



Dai suoi albori “La casa delle donne” collabora con il “Centro antiviolenza Irene” della Spezia, che offre consulenza legale e psicologica. "Anche grazie a questa collaborazione, insieme a educatrici, mediatrici culturali e assistenti sociali, le nostre professioniste aiutano le donne nel difficile percorso di uscita, pianificando una progettualità diretta a farle diventare consapevoli dei loro diritti e dei loro bisogni, ma soprattutto a far acquisire loro una nuova e libera identità. Le donne - conclude Grigolato - vengono accompagnate nella ricerca di una soluzione abitativa e lavorativa e sono assistite in tutte le procedure amministrative e burocratiche e durante l’eventuale percorso giudiziario". È infine importante ricordare che a denunciare atti violenti possono essere anche testimoni diretti o indiretti e sempre in completo anonimato, utilizzando, tra le varie possibilità, l’App “You Pol” della Polizia di Stato.



Annamaria Giannetto Pini