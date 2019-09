La cake designer napoletana Valentina Cappiello sbarca alla Spezia

La Spezia - Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzati da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che apre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina. Show-cooking e degustazioni per esperienze culinarie indimenticabili, perfezionate dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina. Tanta dolcezza e tradizione sabato 21 settembre a partire dalle 17 presso lo Scavolini Store La Spezia. La protagonista di questo show-cooking gratuito e aperto al pubblico è la pastry blogger Valentina Cappiello. La creativa napoletana porterà in tavola una ricetta dolce legata alla tradizione della sua terra, una rivisitazione d’oltreoceano della tipica torta caprese alle mandorle e cioccolato fondente, originaria della città di Capri. Il pubblico potrà interagire con la cake designer e gustare la meravigliosa opera d’arte nella fase finale di assaggio. L’ospite speciale.



Pastry blogger e cake designer napoletana, Valentina Cappiello ama definirsi una produttrice seriale di torte e di sogni e una cercatrice di bellezza. Il buono e il bello sono la base delle sue ricette proposte sul blog La Ricetta Che Vale in cui dedica molto spazio soprattutto alla pasticceria italiana, napoletana e anglosassone. Valentina è inoltre co-autrice del libro Le Fluffose e autrice del libro Nude per ogni occasione, entrambi editi da iFood. Per realizzare la caprese al cioccolato, la cake designer Valentina Cappiello si rifarà alla pasticceria tradizionale della sua amata terra, la Campania, combinandola con la ricetta di una torta tipicamente americana, la mud cake. Il cioccolato fondente si unisce così ad una soffice e delicata camy cream di mascarpone, panna e latte condensato, al gusto di vaniglia. Gli ultimi suggerimenti di Valentina saranno dedicati alla fase decorativa: gli strati di torta e crema verranno rifiniti con un’abbondante manciata di mandorle e una spolverata di zucchero a velo.



Location dell’evento è come detto lo Scavolini Store della Spezia, 290mq dove sono esposte le ultime novità delle collezioni per cucina e living firmate Scavolini, tra cui la nuovissima Delinea, ma anche Carattere, Sax, Motus e LiberaMente e una ampia esposizioni di bagni tra cui Diesel Open Workshop, Aquo e Rivo. Lo showroom, nato dalla passione ed esperienza di Michele Scattina, titolare dello Store, è diventato ben presto un punto di riferimento per tutti gli amanti del design.