La cabina di rilevamento dello smog di Piazza Caduti della Libertà si sposta di 40 metri

La Spezia - L'amministrazione comunale ha approvato nell'ultima seduta di giunta lo spostamento della cabina di rilevamento della qualità dell'aria situata in Piazza Caduti della Libertà.

Lo scopo dichiarato negli atti è quello di "migliorare il servizio di misurazione, in quanto dove collocata attualmente vi è la presenza di diverse piante che con le loro fronde sovrastano la cabina stessa creando una barriera che, sopratutto nel periodo primaverile/estivo, non permettono una misurazione reale dell'area".



Pertanto gli uffici tecnici hanno individuato un'altra posizione, sempre all'interno dell'area verde di Piazza caduti della Libertà, più idonea e a una distanza di 40 metri dall'attuale, in direzione Piazza Europa.

Il Comune darà quindi luogo alla realizzazione di un nuovo basamento per l'alloggio della cabina, alla fornitura di energia elettrica attraverso lo spostamento dell'attuale contatore e all'esecuzione di una nuova linea elettrica interrata che si andrà ad allacciare a quella attuale.

Verrà realizzato lo smontaggio dell'attrezzatura interna della cabina e successivo rimontaggio una volta ricollocata la struttura. Le operazioni saranno eseguite da una ditta specializzata incaricata da Arpal.

Seguirà anche il ripristino dell'area dove attualmente è posizionata la cabina.