La Uiltec dedica il consiglio ad Andrea Musso

La Spezia - Si terrà il prossimo 2 dicembre alla Spezia, alle 9,30 presso Fondazione Carispezia, Via Chiodo 36, il Consiglio regionale Uiltec, dedicato ad Andrea Musso, Rsu Intermarine, scomparso prematuramente la scorsa estate. Al consiglio prenderà parte il segretario generale nazionale Uiltec Uil, Paolo Pirani. In questa occasione la Uiltec della Liguria affronterà nuovamente una priorità programmatica per il 2020: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’esigenza sociale della cultura della sicurezza diventa una questione “umanistica” che si lega indissolubilmente al valore del lavoro, alla produzione e all’economia per la crescita sociale del paese. I delegati di tutta la Liguria, componenti del consiglio regionale Uiltec, si muoveranno da Ponente a Levante per raggiungere La Spezia per illustrare le problematiche territoriali legati ai settori: tessile, energia e chimica. La parola d’ordine della Uiltec è: “Amiamo la vita!”.