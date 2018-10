La 'Tata calzolaia' ai “Soliti ignoti” su Rai Uno

La Spezia - Una spezzina in tv! La titolare della “Tata Calzolaia” del Canaletto Manuela Merlin ha partecipato alla puntata ai “Soliti ignoti” su Rai 1 condotto da Amadeus in onda sabato sera, nella veste dell’ignoto numero 5. Al concorrente Fabio da Monza l’arduo compito di indovinare i mestieri degli ignoti; mai e poi mai avrebbe potuto indovinare l'identità dell’ignoto numero 5 - la bella Manuela - ed ha così escluso sin da subito che facesse il mestiere di ciabattino.



Manuela Merlin, ragioniera (mancata), è figlia d'arte, si è avvicinata a questo mestiere a 18 anni per aiutare il padre nella sua bottega a Molicciara (Castelnuovo Magra) dove ha imparato ogni segreto e, dopo quasi tre anni di scuola in famiglia, ha aperto alla Spezia un'attività tutta sua. E’ consigliere del direttivo dell'associazione nazionale Calzolai 2.0 di Confartigianato, nata allo scopo di creare una rappresentanza nazionale di tutta la categoria, per valorizzare e favorire la crescita del mestiere del Calzolaio e della produzione delle scarpe su misura.