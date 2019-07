La Spezia si prepara al Meeting 2019

La Spezia - Si presenta oggi alle 18 a Roma la quarantesima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli. Di grande rilievo i relatori: il sottosegretario alla Presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti, l’arcivescovo di Bologna monsignor Matteo Maria Zuppi ed Enrico Giovannini, portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Da Parigi si collegherà l’ex premier Enrico Letta, attualmente presidente dell’Istituto Jacques Delors.

E anche alla Spezia ci si prepara all’evento all’ormai imminente. Già sabato 1 giugno si è tenuto in Piazza Beverini “Meet the Meeting”, evento per sostenere, far conoscere e presentare il Meeting. Come omaggio per le numerose persone che in quell’occasione hanno voluto fare una donazione per il Meeting, i volontari spezzini hanno offerto bottiglie di ottimo Sangiovese: un vino selezionato da produttori romagnoli di qualità, che accompagna Meet the Meeting per il suo valore simbolico di gusto, storia, qualità, incontro, amicizia.



«Quarant’anni di Meeting significano», commenta Emilia Guarnieri, presidente della Fondazione Meeting, «quarant’anni in cui incontro, dialogo, identità, costruzione comune, bellezza, creatività non sono stati solo temi di dibattito, ma esperienze condivise tra centinaia di migliaia di persone. Il titolo di quest’anno indica un’urgenza, quella di persone che hanno un nome, un’identità, certe e consapevoli della propria irriducibile natura di uomini. Indomabili nel difendere questa natura prima delle proprie idee». Secondo la presidente del Meeting «oggi non è ragionevolmente immaginabile costruire benessere, convivenza e democrazia, senza ricostruire relazioni ad ogni livello tra le persone. Anche il Meeting vuole contribuire a questo, favorendo occasioni di dialogo, di incontro, di valorizzazione delle socialità intermedie e mostrando esempi positivi in atto».

«Il rapporto tra La Spezia e il Meeting di Rimini dura dall’inizio della manifestazione», dichiara l’ Avv. Massimo Ansaldo che il 1 giugno scorso ha coordinato “Meet the Meeting” in città, « Credo che la nostra città possa trovare una ragione di arricchimento dallo spirito di dialogo e di apertura che si respira nei padiglioni della Fiera»]

Il programma della XL edizione del Meeting sarà pubblicato il 2 luglio sul sito www.meetingrimini.org e sulla nuova app “Meeting Rimini”.