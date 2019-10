La Spezia si prepara ad accogliere il prete antimafia Don Luigi Ciotti

La Spezia - La Spezia si prepara ad accogliere la testimonianza civile di don Luigi Ciotti, fondatore di Gruppo Abele e Libera - associazioni, nomi e numeri contro le mafie, punto di riferimento per migliaia di giovani e non solo che costruiscono in ogni parte di Italia sentieri di memoria e impegno. L’appuntamento dal titolo “Conoscere, scegliere, schierarsi”, promosso dal coordinamento di Libera La Spezia in occasione del rinnovo delle cariche sociali, è con tutti gli interessati alle 17 di giovedì 31 ottobre presso la sala conferenze multimediale di TeleLiguriaSud.

L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza e sarà l'occasione per ribadire l'importanza della promozione della cultura della legalità e della giustizia, della lotta alla corruzione e dell'impegno per una politica. Ad attendere don Ciotti ci saranno volontarie e volontari delle numerose associazioni che dal 2010 animano alla Spezia la rete di Libera, impegnata su diverse battaglie, dall’educazione alla cittadinanza nelle scuole al riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie, dall’approfondimento sulle infiltrazioni criminali alla collaborazione con il servizio sociale della giustizia penale minorile. Non mancheranno poi istituzioni e scuole, altro tassello fondamentale del lavoro svolto da Libera con un calendario annuale di iniziative e attività.