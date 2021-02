La Spezia rinuncia alla via Crucis per le vie della città

La Spezia - Mercoledì prossimo, giorno delle Ceneri, inizia il periodo di Quaresima, “tempo forte” dell’anno liturgico che conduce verso la Pasqua. Il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, mercoledì alle 18, presiederà la Messa solenne di inizio della Quaresima nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia. Il rito delle ceneri si svolgerà, come in tutte le chiese parrocchiali, secondo le indicazioni fornite dalla Congregazione vaticana per il Culto divino per il periodo della pandemia: "il sacerdote, rivolto ai presenti, dice una volta sola per tutti la formula come nel Messale Romano: “Convertitevi e credete al Vangelo”, oppure “Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in polvere ritornerai”. Quindi asterge le mani e indossa la mascherina a protezione di naso e bocca, poi impone le ceneri a quanti si avvicinano a lui o, se opportuno, egli stesso si avvicina a quanti stanno in piedi al loro posto. Il sacerdote prende le ceneri e le lascia cadere sul capo di ciascuno, senza dire nulla". Saranno ovviamente osservate in tutte le chiese le regole consuete di distanziamento sociale. Rispetto agli anni precedenti, non è prevista la celebrazione della Via Crucis, che avveniva alla Spezia in forma cittadina ed anche in altre parrocchie. La Quaresima è anche il tempo di un forte impegno di solidarietà nei confronti dei missionari della diocesi e di tutte le persone che si trovano in difficoltà. A tale scopo nelle parrocchie saranno disponibili i “salvadanai della Quaresima di carità”, nei quali deporre giorno per giorno le proprie offerte. I “salvadanai” saranno poi riportati in chiesa, o consegnati al parroco, nel corso della Settimana Santa. Il vescovo, sentita la Caritas, ha indicato come obiettivi della Quaresima di carità il sostegno alle famiglie in difficoltà ed a rischio di emarginazione sociale, che purtroppo sono in aumento, e, sul piano missionario, l’aiuto al religioso passionista spezzino padre Claudio Moscatelli, che da molti anni si trova in Kenya, in Africa orientale. Benché abbia quasi novant’anni, padre Claudio sta realizzando importanti progetti a sostegno delle popolazioni a lui affidate, in particolare nel campo scolastico e dell’integrazione sociale.



(foto: repertorio)