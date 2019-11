La Spezia ricorda i suoi figli e le sue figlie deportate nel 1944

La Spezia - Come ogni 21 novembre, la Spezia ricorderà il grande rastrellamento di Migliarina del 1944. La cerimonia si svolgerà alle 9.30 nel luogo simbolo della Deportazione, l'ex Caserma XXI Fanteria, oggi complesso scolastico Due Giugno. Organizza come sempre l'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti,



"La Spezia ha nell'ambito della deportazione un tragico primato rispetto alle altre città italiane, in percentuale alla popolazione e registrando più deportati e annoverando il maggior numero di vittime a Mauthausen, 585 deportati di cui tornarono solo in tre. Dal settembre a novembre 1944 vennero effettuati diversi rastrellamenti, i prigionieri passarono dalla caserma del 21' Fanteria al Carcere di Marassi a Genova, poi Bolzano ed infine furono inviati a Mauthausen.

Nel rastrellamento del 21 novembre furono portate via 250 persone, tra questi anche Franco CETRELLI di appena 14 anni che faceva il garzone in un negozio di fotografo. Morì pochi mesi dopo a Mauthausen nell'aprile del 1945. A lui è dedicata una Borsa di studio che ogni anno premia i migliori studenti della scuola secondaria superiore".



(Progetto "Pietre della memoria")



Programma

Ore 9,30:

Saluto delle Autorità

Saluto del Presidente ANED La Spezia

Benedizione e deposizione Corona dell’ANED La Spezia

Ore 10,00:

Liturgia della parola presso il Sacrario della Libertà

Officiante Don Carlo Brizzi – Parroco in San Giovanni Battista – Migliarina.



A seguire: presso la Sala “Adriana Revere”-

Incontro con studenti e proiezione di videotestimonianze







La Cerimonia è aperta alla Cittadinanza