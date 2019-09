La Spezia no fly zone. Troppi droni in volo senza autorizzazione

La Spezia - Oggetti volanti non identificati. Non si parla di ufo ma di droni. Alla Spezia sono numerosissimi e vengono usati sia per diletto che per lavoro. Ma quello che molti non sanno è che la provincia con la presenza della Marina militare e gli Enti parco potrebbe essere definita a tutti gli effetti una no fly zone. Di fatto, le regole si conoscono poco e si rischia anche di andare sul penale.

Far alzare il proprio drone in volo si può, ma è necessario avere tutte le autorizzazioni a partire dalla Marina militare e, appunto, dagli enti parco. Le autorizzazioni arrivano da una serie di norme che se però non si conoscono possono richiedere settimane per ottenerle se non addirittura mesi.

Ed è a questo proposito che Confcommercio la Spezia questa mattina ha presentato un corso organizzato con Enac e Drone Academy che si pone lo scopo di spiegare, appunto, le norme e le buone pratiche da utilizzare per fare in modo che i droni vengano fatti alzare in volo senza finire sul penale.

"I droni - ha spiegato Gianfranco Bianchi presidente di Confcommercio - nati dal settore militare in breve tempo sono entrati a far parte del mondo del lavoro e mostrato anche il loro aspetto ludico. Ma è chiaro che biosgna conoscerne l'uso in maniera puntuale e istituire un corso di questo genere è fondamentale".

I droni dunque si prendono una bella fetta di mercato e ne viene tatto largo utilizzo anche per i soccorsi oppure le ricerche di persone scomparse perché molti modelli sono dotati di termocamera. A spiegare i settori dove vengono maggiormente impiegati è stato il direttore di Confcommercio Roberto Martini: "Edilizia, immobiliare e matrimoni sono gli ambiti in cui c'è una grandissima richiesta d'utilizzo di questi strumenti e la richiesta di corsi per utilizzarli al meglio nasce proprio dalle necessità dei settori stessi e che possano portare anche a corsi abilitanti per l'utilizzo. ".



Come detto, il corso è organizzato da Confcommercio con Enac e la Drone Academy di Genova. Ad entrare nel dettaglio è stato il consulente, istruttore ed esaminatore Enac Mauro Rattone: "Non di rado nei cieli spezzini si vedono dei droni utilizzati sia dalle aziende che per altri aspetti ludici. Molto spesso non sono autorizzati perché non si conoscono approfonditamente le normative. Si può rischiare anche il penale. Se si pensa ad un'area come quella di Porto Venere, molto suggestiva, servono almeno tre autorizzazioni: quella da parte della Marina, quella del Parco e una richiesta fatta anche ad Enac. In alcuni casi se non si conoscono i canali giusti possono volerci anche mesi. Il corso sarà strutturato con una parte didattica e una pratica che si terrà al campo di volo di Borghetto Vara. Sono previste 36 'missioni' (prove di volo, ndr) da dieci minuti".



Le iscrizioni al corso sono già aperte. Per informazioni è possibile contattare: segretaria@confcommerciolaspezia.it al numero 0187 5985101. La responsabile del corso Confcommercio è Letizia Di Candia: dicandia@confcommerciolaspezia.it