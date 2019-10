La Spezia in piazza a sostegno del popolo curdo

La Spezia - Associazioni e cittadini hanno colto l'appello lanciato da Rifondazione comunista per la manifestazione in solidarietà del popolo curdo. Oggi pomeriggio in Piazza Mentana decine di persone si sono strette attorno alla scalinata del Teatro civico per ascoltare le parole di diversi relatori appartenenti ad associazioni e movimenti politici.

Hanno aderito Cgil, Non una di meno, Mediterraneo, Articolo 1- Mdp, Unione degli studenti e Legambiente. In una precedente nota da Rifondazione comunista ribadivano: "Contro l'aggressione turca, per la pacifica convivenza dei popoli del Vicino Oriente. Il governo italiano chieda con decisione, in tutte le sedi, il ritiro immediato delle truppe turche dai confini del Rojava. Se ciò non avviene, l'Italia ritiri l'ambasciatore da Ankara e sospenda immediatamente le relazioni diplomatiche col regime di Erdogan".

Nel corso delle relazioni anche un passaggio sui partigiani curdi: "Sono loro - ha detto Gorlandi dell'Unione degli studenti - che hanno combattuto veramente l'Isis e ora sono stati invasi. Non possiamo accettare questa condizione".

"Le nostre iniziative non si fermeranno qui - ha dichiarato Jacopo Ricciardi di Rifondazione comunista che come detto ha organizzato l'iniziativa -. Le notizie che ci arrivano anche dalle altre città e dalle comunità curde in Italia è di un'assemblema pubblica a Milano che si terrà giovedì sera. Da quella riunione seguirà poi un corteo".