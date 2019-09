La Spezia festeggia San Francesco a Gaggiola

La Spezia - La festa di San Francesco d’Assisi, il 4 ottobre, è sempre una festa un po’ “speciale” per la città di Spezia: i fedeli, come anche per Sant’Antonio di Padova, il 13 giugno, salgono infatti numerosi al santuario di Gaggiola, sede del convento dei frati minori francescani e delle tante attività spirituali così come di carità operosa, che a loro fanno capo. Tutta la città. a cominciare dal sindaco e dalle autorità civili e militari, si ritrova così al santuario nel ricordo del “Poverello” di Assisi. Le celebrazioni religiose sono numerose, a cominciare da quella che si terrà nel pomeriggio di giovedì 3 ottobre, vigilia della festa: alle 18 si tiene infatti la suggestiva celebrazione del “Transito”, a ricordo della morte di Francesco alla Porziucola di Assisi.



Venerdì le Messe al santuario saranno alle 8 e alle 18. Alle 18 presiederà la Messa solenne il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, presenti le autorità civili e militari. Al termine, il sindaco Pierluigi Peracchini terrà il tradizionale indirizzo di saluto a nome della città e della Provincia, nella ricorrenza del santo patrono d’Italia. In occasione della festa di San Francesco, il vescovo Palletti sarà anche a Sarzana, nella parrocchia che anche la seconda città vescovile della provincia ha dedicato al santo di Assisi. Alle 17.30 di giovedì 3 ottobre monsignor Palletti presiederà infatti a Sarzana la Messa con la liturgia del “Transito”. Celebrazioni particolari ci saranno anche a Levanto, nella chiesa dell’Annunziata, attigua al convento dei frati minori.