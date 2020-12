La Spezia, ecco il bando per accedere ai ‘buoni spesa’

La Spezia - Sul sito del Comune www.comune.sp.it nella sezione “Notizie del Comune”, nella Area Tematiche Politiche Sociali e Abitative, c'è il bando per accedere a contributi ‘buoni spesa’. Possono beneficiare dei contributi i nuclei familiari più esposti agli effetti derivanti all’emergenza Covid 19 o quelli in stato di bisogno, in possesso dei seguenti requisiti:



- essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità;



- essere residente nel Comune della Spezia alla data di pubblicazione dell’Avviso;



- avere la residenza presso l’abitazione principale, nel caso di alloggio di proprietà, o, nel caso di alloggio in affitto, presso l’abitazione indicata nel regolare contratto di affitto;



o avere la seguente situazione economica:



-di aver avuto nel mese di novembre 2020 entrate a qualunque titolo percepite e da tutti i componenti il nucleo familiare (stipendio e/o pensione, ammortizzatori sociali, reddito da lavoro autonomo, reddito di cittadinanza/emergenza, interventi ex Decreto Ristori, contributi da enti pubblici, ecc.) per un importo al netto di quanto sostenuto per la rata mensile dell’affitto e/o mutuo, inferiori a 150 euro per nuclei composti, alla data del 30/11/2020, da un solo componente, incrementati di 100 euro per ogni altro componente del nucleo familiare, fino ad un massimo di 550 euro per nuclei familiari con 5 o più componenti;



- Avere la seguente situazione patrimoniale:



1. disponibilità sui conti correnti intestati ai componenti il nucleo familiare che, alla data del 30/11/2020, risulti inferiore a 6 mila euro;



2. un patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di 30 mila euro.



L’importo del buono spesa sarà determinato tenendo conto del numero di componenti il nucleo familiare e della loro età e precisamente:

• Euro 100,00 per ogni componente adulto;



• Euro 150,00 per ogni minore di anni 18;



fino ad un importo massimo erogabile a ciascun nucleo familiare pari ad euro 450,00.



La domanda di contributo dovrà essere presentata esclusivamente mediante i Servizi OnLine di Spezia Risorse S.p.A., a seguito di registrazione delle proprie credenziali, dal 14 dicembre al 31 dicembre, termine ultimo e improrogabile. Le domande potranno essere presentate dagli aventi diritto da Lunedì 14 Dicembre 2020 fino a Giovedì 31 Dicembre 2020 tramite il portale di Spezia Risorse al link:



https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200877



(dal menu di sinistra alla voce "Area privata", "Buoni Spesa")



Coloro che non sono ancora accreditati sul portale di Spezia Risorse online potranno farlo al link:

https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR001.sto?DB_NAME=n200877

(click sulla voce "Richiesta credenziali servizi online").



L’esito della presente procedura sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della Spezia www.comune.sp.it a partire dal giorno 11 gennaio ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Per informazioni, richieste di chiarimento e quesiti relativi ai contenuti del presente Bando e sugli adempimenti connessi, gli interessati possono rivolgersi a:



Sportello di cittadinanza, al seguente indirizzo email: sportellocittadinanza@comune.sp.it

e/o ai seguenti numeri di telefono:



- 0187 745670/642 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, e anche il martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30;



- 0187 745670 il sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.



Sportello Sociale Casa, al seguente indirizzo: sportellosocialecasa@cooperativalindbergh.it

e/o al seguente numero: 329 5829917 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17



Spezia Risorse (per assistenza tecnica/informatica)

webapp@speziarisorse.it

telefono:0187 603005



