La Spezia e la Russia mai così vicine

La Spezia - Giovedì 12 Dicembre, durante la tradizionale Festa di auguri di fine anno presso il Consolato Generale della Federazione Russa, alla presenza del Console Marat Pavlov è stato presentato il libro Dante in Lunigiana da parte del Presidente dell'Associazione Russkaya Idea Angelo Sinisi e della Presidentessa di Anima Russa Giulia Aprelova. Il libro è la prima traduzione del Trattato di pace di Dante Alighieri del 1306 conservato nell'Archivio di Stato di La Spezia. I testi sono stati tradotti dal latino da Amerigo Grassi e in russo dalla poetessa Russa Giulia Makarova Liakh. All'interno si trova l'introduzione di Stefano Volpi della redazione del giornale bilingue on-line Russia Privet ed i testi di Vinicio Ceccarini mentre la copertina si presenta con un quadro dell'artista Sarzanese Piero Colombani. Il libro verrà presentato presso la Società Dante Alighieri di S. Pietroburgo da Giulia Makarova Liakh ed a Mosca da Angelo Sinisi con la partecipazioni delle Istituzioni italiane e russe "Sono molto onorato di potere portare con me e consegnare a Mosca questo libro agli amanti della cultura Italiana a Mosca" dichiara il Presidente dell'Associazione Culturale Russkaya Idea Angelo Sinisi. "E un vero privilegio poter essere trasportatore di cultura di questo livello per un documento storico conservato nella mia città della Spezia". " Devo un ringraziamento a di tutti coloro che hanno contributo alla realizzazione di questa piccola opera in particolare a Vinicio Ceccaraini che ha promosso il progetto, alla traduttrice Giuia Makarova Liakh, alla casa editrice Agorà & CO. ed ai comuni di Sarzana, Fivizzano, Pontremoli e Castelnuovo Magra che hanno dato il loro patrocinio al libro consentendo di lasciare un marchio della territorialità dell'opera. Questo è un'occasione per i Comuni della Lunigiana che può aprire la strada per occasioni importanti.