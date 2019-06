La Spezia e Vallejo un po' più vicine con la firma di Peracchini e Sampayan

La Spezia - Il Comune della Spezia, e la città californiana di Vallejo, in accordo con il movimento delle città gemelle, sottoscrivono un impegnano a promuovere, sostenere e incoraggiare gli scambi e le attività di cooperazione tra i cittadini di ciascuna comunità. Questi scambi e attività devono basarsi su obiettivi condivisi di sviluppo economico, comprensione culturale e migliore governance e amministrazione municipali. Pierluigi Peracchini e il suo omologo Bob Sampayan si impegnano nel perseguimento di questi obiettivi condivisi, atti ad incoraggiare programmi di studio all'estero tra le nostre rispettive università, college e scuole superiori. Esplorare la cooperazione e lo scambio tra agenzie locali di sviluppo, camere di commercio e dipartimenti turistici così come fornire sostegno allo scambio di prodotti artistici e culturali tra i nostri rispettivi musei e gallerie.



Nel documento le due città gemellate si impegnano a dare priorità agli scambi comunali nei settori della gestione dei trasporti, delle risorse idriche, dello sviluppo economico e della gestione culturale. Le attività di cui sopra dovranno essere organizzate e gestite da un "tavolo della città sorella" che rappresenterà le rispettive comunità. Una relazione periodica dei progressi e dei programmi sviluppati potrà essere fornita a ciascuna amministrazione cittadina, se ritenuto necessario. In tutte le attività, ciascuna parte si adopererà per garantire il beneficio reciproco per ciascuna città e coinvolgerà istituzioni, organizzazioni sociali e cittadini per promuovere la cooperazione. Tutte le attività sono inoltre soggette alla disponibilità di risorse e budget annuali e ciascuna parte comprende che questo accordo non costituisce un impegno finanziario per conto delle città.