La Spezia e Sarzana, fuori dagli ospedali arriva il pre triage

La Spezia - Anche il Sant'Andrea della Spezia si è attrezzato con pre-triage in questi tempi di coronavirus. Le immagini state divulgate in giornata dalla Regione Liguria e dal profilo social twitter nel quale viene precisato: "La Protezione civile regionale sta completando l'allestimento della tenda pre-Triage all'esterno del Pronto Soccorso dell'Ospedale Sant'Andrea alla Spezia. Nel corso della giornata verrà allestita anche all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana".

Emilio Ardovino della Protezione civile della Spezia, sui social ha scritto: "Oggi abbiamo cominciato subito, ancorché domenica, ben 37 Volontari di squadre comunali ed associazioni, su richiesta di Regione Liguria, si sono precipitati a contribuire nell’allestimento di tre tende per area Triage, davanti agli ospedali di Spezia e Sarzana".

Da Sarzana l'assessore Torri ha commentato: "In un momento delicato come questo abbiamo una grande fortuna, ci sono degli uomini straordinari che stanno lavorando per la nostra Sicurezza. I volontari della Protezione Civile di tutta la provincia, tra i quali anche i nostri volontari del Gruppo comunale di Sarzana, stanno installando le tende necessarie al Pre-Triage presso gli ospedali Sant'Andrea e San Bartolomeo. Questa mattina a Spezia e adesso a Sarzana. A loro va il nostro più sentito ringraziamento".