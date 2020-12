La Spezia e Brugnato, prendono servizi i nuovi poliziotti

La Spezia - Il Questore della Spezia ha accolto i neo assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura della Spezia, risorse preziose che contribuiranno sin da subito a potenziare i servizi di prevenzione per le festività natalizie e di fine anno. Si tratta di due agenti della Polizia di Stato in prova, provenienti dalle Scuole allievi agenti di Caserta e di Cesena che, dopo il corso formativo di sei mesi, avviano la loro carriera professionale alla Spezia. Gli agenti, che hanno al loro attivo pregresse preziose esperienze professionali, rispettivamente nella Marina Militare e nell’Esercito, Alpini e Lagunari, in quest’ultimo caso con impiego nell’Operazione “Strade Sicure”, viste le attuali priorità operative, sono stati assegnati dal Questore all’Ufficio Prevenzione Generale per il servizio sulle Volanti, a rinforzo dei servizi di controllo del territorio, assicurati nelle 24 ore in tutto il capoluogo.



Nuovi arrivi anche alla sottosezione Polizia Stradale di Brugnato, alla quale si sono aggiunti altri due agenti in prova, provenienti invece dalle Scuole di Trieste e Nettuno, accolti in settimana dal Dirigente della Sezione Comm. Capo dott. Pedone. Anche loro saranno subito operativi per i maggiori servizi sugli snodi della viabilità autostradale in atto da questo finesettimana. Sono previste ulteriori assegnazioni di personale già in ruolo in altre sedi, ad inizio anno, sia per la Questura che a Sarzana, al Commissariato di Pubblica Sicurezza ed al Posto Polfer, che saranno a loro volta impiegati in servizi a proiezione esterna, per rafforzare ulteriormente il presidio del territorio.