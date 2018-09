La Spezia capitale dei campionati italiani di canottaggio a sedile fisso

Il fine settimana torna una grande competizione sportiva alla Morin.

La Spezia - La Spezia diventa capitale del canottaggio a sedile fisso per la 30esima edizione dei Campionati Italiani della specialità "Gozzo nazionale". La passeggiata Morin torna dunque campo di gara anche al di fuori del Palio del Golfo. La presentazione dell'evento si è svolta questa mattina a Palazzo Civico. Erano presenti il Sindaco Pierluigi Peracchini, l'Assessore allo Sport Lorenzo Brogi e Marco Greco, delegato provinciale della Federazione Italiana Canottaggio.

L'appuntamento è sotto l'egida della FICSF, a cura di GS Marinaro Ringressi Muggiano, Amatori del Mare. Asd Borgata Marinara Lerici e Circolo Ricreativo Difesa con il supporto della Marina Militare, il coordinamento del delegato FICSF Spezia Marco Greco, con il patrocinio del Comune della Spezia e il sostegno di Tarros.



"La nostra città sarà protagonista sui canali nazionali - dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini - la federazione italiana canottaggio ha scelto lo specchio acqueo della Morin per disputare le gare. Uno sport che si sposa perfettamente con la nostra città per la grande tradizione marinara. Nel trend sportivo positivo che stiamo costruendo e che coinvolge il calcio, l'atletica, il grande basket e il canottaggio, ne approfitto per ricordarvi che uno dei prossimi appuntamenti importanti sarà la Finale di SuperCoppa italiana di calcio femminile FC Juventus vs Fiorentina Woman's FC che si disputerà al Picco il 13 ottobre."

"Ancora un appuntamento di grande livello sportivo, che si sposa perfettamente con la Città e il suo mare. - dichiara l'Assessore Brogi - Teniamo a ringraziare particolarmente la ato provinciale, oltre al Comitato Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso e il deleg Regionale Ligure del CONI, per avere scelto La Spezia come sede della manifestazione. Un ringraziamento anche a tutti gli altri enti coinvolti nell'organizzazione, per il loro prezioso sostegno".



Sono 25 (7 Junior, 9 Senior maschili e 9 Senior femminili) gli equipaggi iscritti alla manifestazione in forza a 18 club, in arrivo da Liguria, Lombardia, Toscana, Abruzzo e Puglia: si tratta di Dario Schenone Foce, Club Sportivo Urania, Scalo Quinto, Gianni Figari Santa Margherita Ligure, San Giorgio Portofino, Rowing Club San Michele, LNI Sestri Levante, GS Marinaro Ringressi Muggiano, Armi Pisa, Germignaga, Porto Ceresio. Circolo Vogatori Riomarinesi, Amatori del Mare, LNI Ortona, Polisportiva Vogatori Taras. LNI Taranto. Palio di Taranto e Amici del Mare di Portoferraio.

"Mi complimento con le società spezzine che hanno saputo far squadra, sotto la regia del nostro delegato provincia/e, remando tutte dalla stessa parte per tornare a organizzare, dopo 6 anni, un Tricolore - ha affermato il presidente federale Marco Mugnani sostituito in conferenza dal consigliere Nicolini - In merito alle gare del week end, sono certo che i nostri equipaggi sapranno regalare al pubblico uno spettacolo di valore assoluto".

Si riparte dai verdetti della stagione precedente, dai successi maturati da Gianni Figari Santa Margherita Ligure nelle categorie Junior e Senior maschili e dalla vittoria delle ragazze Amatori del Mare. Le gare si svolgeranno nello specchio acque adiacente alla passeggiata Morin. II campo sarà suddiviso in 6 corsie, evidenziate con bandiere di colore diverso, ciascuna della lunghezza di 375 metri. Il percorso di ogni corsia sarà compiuto quattro volte, con tre giri di boa a sinistra, sulla distanza complessiva di 1500 metri. Il programma della manifestazione prevede venerdì, dalle 15, il controllo delle imbarcazioni mentre le società si accrediteranno sabato a partire dalle 8 ed il Consiglio di Regata fissato per le 9:30.

Sabato mattina batterie a partire dalle 10 e, a seguire, i recuperi. Domenica, dopo il saluto delle autorità e l'alzabandiera previsti per le ore 9, finali programmate alle 9:30 (femminile', 10:15 (Junior) e 11 (Senior). Il calendario FICSF, dopo i Tricolori della Spezia, prosegue con i Campionati Italiani VIP 7,50 (29-30 settembre) a Cremona, la Coppa Italia ad Arolo (Varese) domenica 7 ottobre e gli Europei Jole-Gozzi a Corgeno sabato 13 ottobre.