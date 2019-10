La Spezia avrà "Piazza 8 marzo". Sarà davanti a Palazzo civico

La Spezia - Josemaria Escrivá divide. Lo ha fatto quando è stata annunciata l'intenzione dell'amministrazione di dedicargli uno slargo in pieno centro storico, lo ha fatto quando è stata presentata una mozione urgente in consiglio comunale e anche quando si è svolta la cerimonia di scopertura della targa. Niente di nuovo: il fondatore dell'Opus dei è personaggio che crea dibattito e gli spezzini lo hanno scoperto direttamente nelle scorse settimane. Quello che non sapevano è che ad esprimere perplessità sull'opportunità di intitolare lo slargo a San Escrivá sono stati anche due membri della commissione Toponomastica presieduta dall'assessore Paolo Asti. Pareri contrari che si sono elisi con quello favorevole richiesto alla Curia e che comunque avrebbero avuto solamente un peso consultivo.



Ma andiamo con ordine. La questione è stata affrontata oggi dalla commissione Controllo e garanzia, dove, al cospetto della presidente Dina Nobili e dei commissari erano attesi il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, l'assessore Asti e i componenti della commissione Toponomastica.

"La lettera con la quale il sindaco motiva la sua assenza non è accettabile - ha detto Massimo Caratozzolo, che aveva presentato la mozione in consiglio - perché questa commissione ha il compito di valutare la trasparenza dell'azione amministrative e perché abbiamo pieno titolo di essere qua riuniti, altrimenti il segretario comunale e il presidente del consiglio non avrebbero acconsentito a questa seduta". "Inoltre - ha aggiunto il commissario Roberto Centi - sulle motivazioni che hanno spinto la maggioranza a votare contro l'urgenza della mozione ha parlato proprio Peracchini, avremmo voluto ascoltare le sue parole anche in questa occasione".



Sulle divisioni interne anche al mondo cattolico e sull'inconsistenza della motivazione del passaggio di Escrivá dal Golfo si è espresso lo stesso Centi, prima di lasciare la parola ad Asti che, spiegando come nelle intitolazioni si debba tenere anche conto dell'eventuale cambio dei numeri civici, ha annunciato una prossima intitolazione. E questa volta difficilmente ci saranno discussioni. "La richiesta ci è giunta dalla Consulta femminile e la accoglieremo di buon grado: quella di intitolare all'8 marzo la piccola piazza pedonale che è stata creata davanti al Comune. La posta, a Palazzo civico, arriverà comunque. Dopo l'intitolazione a Oriana Fallaci e quella a Ketty La Rocca completiamo così un ciclo di intitolazioni al femminile. Per il resto il lavoro della commissione Toponomastica è tecnico, non sono politico, e lo stesso vale per la commissione Controllo e garanzia. La scelta dell'amministrazione non può essere valutata sotto questo profilo in questa sede".

I fatti riportati dall'assessore hanno inizio quando il sindaco ha chiesto di capire come mai erano andati a vuoto i due tentativi che aveva fatto negli anni precedenti, quando da semplice cittadino aveva chiesto l'intitolazione di una piazza o di una strada a Escrivá. "La motivazione - ha riferito Asti - era quella che il fondatore dell'Opus dei non era legato alla storia spezzina. Ma questo non è un criterio previsto dal regolamento, tanto che abbiamo piazze intitolate a Kennedy o Dante. Quindi sono state fatte due riunioni sul tema e infine è stata inviata la pratica con il parere consultivo della commissione alla giunta".



Su richiesta di Paolo Manfredini la parola è stata data ai membri della commissione Toponomastica e hanno preso la parola i professori Ragadini e Cozzani, nominati all'interno della commissione dopo aver raccolto le manifestazioni di interesse al bando lanciato dalla nuova amministrazione, come di prassi, al momento del suo insediamento.

"C'è stata una discussione accesa e infatti abbiamo posticipato la decisione. Io - ha detto Ragadini - ero dubbioso per l'assenza di un legame con la città e per il fatto che si parla di una figura divisiva. Mi pento di non aver pensato che Curia non poteva altro che dirsi d'accordo". Parole che hanno fatto scattare l'assessore: "Se non era d'accordo doveva dirlo. O comunicarlo per iscritto una volta ricevuto il verbale".

La conferma delle perplessità c'è stata anche da parte del professor Cozzani, che ha però ammesso di non aver portato sino in fondo la sua posizione. "Da inesperti abbiamo pensato di chiedere un parere alla Curia, ma forse siamo stati un po' pilateschi. Mi sarei aspettato una seconda discussione, ma non c'è stata...".



Umberto Costantini, Luigi Liguori e Massimo Lombardi hanno chiesto alcune delucidazioni sul funzionamento della commissione Toponomastica (per la quale sono previsti gettoni di presenza) e Manfredini ha pungolato l'assessore sulla questioni dei verbali. In un secondo Asti ha alzato il tono della voce e dopo pochi minuti di discussione ha abbandonato la seduta, ritenendo di aver già detto tutto quello che poteva sull'argomento.



Asti sbraita