La Spezia a "Provincia Capitale": così Piazza Verdi finisce su Rai3

Edoardo Camurri intervisterà i giornalisti Marco Ferrari, Filippo Paganini e il velista-scrittore Simone Perotti.

La Spezia - Una città, le sue storie e i suoi luoghi, dal Golfo dei Poeti alle Cinque Terre. La Spezia è la protagonista di “Provincia Capitale”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 28 gennaio alle 10.30 su Rai3. Una città che Edoardo Camurri racconta tra terra e mare in compagnia dello scrittore e giornalista Marco Ferrari che racconta il “mistero” dell’articolo “la” prima del nome e si sofferma sulle tre parole che meglio fotografano la città: Marina Militare, ironia e rimpianto. Le fotografie sono anche quelle di Jacopo Benassi, con i ritratti della gente spezzina.



A narrare storie in cui, tra luci e ombre, si mescolano vicende di terra e avventure di mare sono, invece, Filippo Paganini – già giornalista del Secolo XIX e presidente dell’Ordine della Liguria – e il velista e scrittore Simone Perotti, ex manager che ha lasciato il lavoro per la vita di mare. Tra gli altri protagonisti, il grecista e regista teatrale Angelo Tonelli e Andrea Castagna, autore di un documentario su “Professor Bad Trip”, alias Gianluca Lerici fumettista e artista spezzino, scomparso nel 2006 a 43 anni.



Non mancano un “Quiz Stop” su La Spezia e la poesia, una sfida alla ricerca di un marinaio, e l’angolo di “Tutta la città ne parla” dedicato al dibattito sul caso del restyling di Piazza Verdi firmato da Daniel Buren con un’opera open air inaugurata a fine 2016.