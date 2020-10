La Spezia, Comune lancia campagna per incrementare l'utilizzo delle mascherine

La Spezia - Il Comune della Spezia lanmcia una campagna di sensibilizzazione per l'utilizzo della macherina. In una nota si legge: "L’a mascherina è un piccolo ma fondamentale gesto che tutela se stessi e gli altri. A tal fine il Comune della Spezia nelle prossime ore lancerà una campagna di comunicazione sui social network per ricordare, soprattutto ai più giovani, che indossare la mascherina è un gesto di grande altruismo e generosità verso se stessi e verso gli altri. Per sconfiggere il Corona virus bisogna essere uniti e camminare tutti nelle stessa direzione. La mascherina non limita il nostro vivere e il nostro divertimento; dietro la mascherina si può sorridere".