La Società mutuo soccorso riparte nel ricordo di Anna Carignani

La Spezia - Dopo uno stop dovuto alla scomparsa della storica presidente Anna Maria Carignani ,alla quale va il nostro ricordo, si è ricomposta la Società di mutuo soccorso Unione Fraterna e Fratellanza Artigiana. Sabato 12 dicembre alla Spezia presso la nuova sede in via A.Croce 10 si è riunita l'assemblea dei soci per eleggere il nuovo consiglio di amministrazione che a sua volta si è poi riunito per la distribuzione delle cariche sociali. È stato nominato nuovo presidente Giorgio Brero, vice presidente Loredana Vergassola, segretario Monica Zampini, vicesegretario Marzia Roncallo, economo Mauro Cecchini. La Società di mutuo soccorso è pronta per continuare le sue attività culturali e mutualistiche a favore dei soci attuali e di tutti quelli che vorranno aderire alla Società.