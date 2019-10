La Rete degli operatori sociali si riunisce sabato nella sede dell'Arci

La Spezia - A un anno dalla prima mobilitazione collettiva, torna con una iniziativa pubblica la Rete operatori sociali La Spezia.

"Dopo mesi trascorsi confrontandoci con colleghi di altre realtà territoriali (soprattutto lombarde ed emiliane) e di cooperative della nostra provincia, abbiamo fissato per sabato 12 ottobre il prossimo appuntamento aperto a tutti gli educatori e a chi è interessato", spiegano dal coordinamento della Rete.



Nel corso dell'evento, che vedrà la partecipazione di Silvio Rosati di Adl Cobas (Associazione Diritti Lavoratori) di Reggio Emilia, si parlerà del Ccnl appena rinnovato ma già in scadenza a dicembre 2019, che viene firmato esclusivamente dai sindacati confederali (Cgil, Cisl e Uil) senza mai consultare i lavoratori, senza conoscere il lavoro effettivamente svolto e senza adeguare una paga oraria da fame, assolutamente non adeguata alla professione svolta.

Un altro tema sarà quello della proposta di adesione allo sciopero del 25 ottobre, che si configura non come punto di arrivo ma come una tappa per prendere parola e riattivare il nostro settore. Il rinnovo contrattuale deve tener conto delle proposte e delle indicazioni di chi lavora nei servizi.

E ancora si tratterà dell'appalto dell'educativa scolastica nella nostra città. Una gara durata mesi si è conclusa con l'aggiudicazione dell'appalto a una nuova cooperativa. Noi operatori abbiamo firmato il contratto il 13 settembre (3 giorni prima dell'inizio della scuola) ma molti aspetti non sono ancora stati definiti e stiamo attendendo un accordo che ancora non c'è tra comune, sindacati e cooperativa.



"Il sistema - proseguono dalla Rete - degli appalti dovrebbe essere sostituito da quello degli accreditamenti o dalla reinternalizzazione dei servizi, per ridurre i ribassi economici sui servizi, la precarietà e la ricattabilità di chi lavora e garantire la continuità progettuale sugli utenti".



Rosati parlerà anche del percorso dei colleghi di Reggio, delle loro conquiste e dei passi concreti che si possono fare per iniziare a dar voce ai diritti dei lavoratori.

L'appuntamento è per sabato 12 ottobre presso la sede Arci di via XXIV Maggio alle 14.30, per iniziare un percorso auto-organizzato e indipendente.