La Pubblica di Vezzano festeggia 110 anni con una nuova auto medica

La Spezia - E' stata inaugurata questo pomeriggio la nuova automedica realizzata su Jeep Renegade che nei giorni scorsi è stata consegnata dall'azienda Aricar-Olmedo di Reggio Emilia aggiudicataria della commessa. Un altro traguardo raggiunto per l'associazione, a chiusura di un anno ricco di iniziative, impegno sociale e traguardi raggiunti con il motto "corriamo per la vita".

In una nota dell'economo, Federico Guidi si legge: "Non c'è modo migliore per festeggiare i 110 anni di attività, la nuova automedica entra oggi a far parte di un parco mezzi già all'avanguardia aggiungendosi alle 4 ambulanze e ai due veicoli per trasporto disabili e sarà destinata ai servizi di trasporto urgente di sangue, organi, equipe trapianti e verrà utilizzato in quei soccorsi definiti "speciali", dove sono necessari mezzi ad elevate prestazioni anche in condizioni climatiche difficoltose o in seguito a pubbliche calamità; proprio in questo 2018 infatti, i nostri volontari sono stati chiamati a donare la propria opera su emergenze particolari, tra le quali si ricordano il crollo ponte Morandi e l'emergenza maltempo che recentemente ha colpito il nostro territorio. Un impegno a 360 gradi quello dei numerosi volontari che quotidianamente, 24 ore su 24, donano il proprio tempo per aiutare gli altri sacrificando tempo alle proprie famiglie e agli amici; un impegno che non verrà meno anche nei giorni di festa per il santo Natale 2018 e che anticipatamente, a nome del consiglio di amministrazione, desidero ringraziare".

La nota prosegue con le parole del presidente Paolo Maregatti: "E' un giorno importante per la nostra Associazione e un traguardo storico; un grazie va ai tanti amici e simpatizzanti che anche quest'anno si sono seduti ai tavoli della 7a sagra della tigella, contribuendo così a sostenere l'attività della nostra associazione che riesce così a garantire alla popolazione interventi con mezzi e attrezzature sempre all'avanguardia. Il grazie più importante va a tutti i nostri volontari che, con il loro quotidiano impegno, fanno si che la nostra Associazione sia un motivo di vanto e orgoglio per tutta la cittadinanza del nostro comune e una realtà importante a livello provinciale. Un grande augurio di buona natale e buona feste a tutti!".