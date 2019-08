La Pubblica assistenza compie 130 anni al fianco degli spezzini

La Spezia - La Pubblica Assistenza della Spezia ha centrato pochi giorni fa un importante traguardo: i 130 anni di attività. Lo storico ente di via Carducci è stato fondato infatti nel lontano 1889, quando, per volontà di un gruppo di spezzini, nasceva all'epoca la prima Pubblica Assistenza cittadina.



Oggi la Pa, da ente morale, si è trasformata in servizio alla persona. Quindi un ente pubblico ma senza finanziamenti pubblici e che tiene alta la bandiera della solidarietà e del soccorso. La Pa non ha perduto lo spirito dell'epoca e la sua storia è custodita nelle lapidi di marmo sulle scale e nella sala riunioni della sede di via Carducci con impressi i nomi dei fondatori. Tra gli impegni costanti della Pa la raccolta dei generi alimentari in collaborazione con il tavolo delle povertà; la raccolta di pane e frutta che vengono donati dall'Ipercoop delle Terrazze (1.600 chili di pane e 5mila chili di frutta distribuiti alle mense dei poveri e alle famiglie bisognose); avvicinamento alle persone senza fissa dimora: in tre mesi 144 contatti. Camper-ambulatorio in collaborazione con Ordine dei medici, Collegio infermieri e Ordine farmacisti; trasporto sanitario collegato al 118: le ambulanze messe a disposizione sono sei e le auto ausiliarie dieci; i servizi funebri i cui proventi vengono totalmente reinvestiti nei servizi alla persona e ai trasporti sanitari. Il consiglio di amministrazione dell'ente viene rinnovato ogni cinque anni. Attualmente è in carica fino al 2021 ed è composto dal presidente, avvocato Andrea Frau, dal vicepresidente Inaco Bianchi, dai consiglieri Michele Battaglini, Stefano Centofanti e Antonino Postorino.



"L'ente in questo momento storico - spiega il presidente Frau - sta raggiungendo risultati importanti in tutti i settori in cui opera grazie anche all'aiuto della cittadinanza che dimostra di aver capito come e quanto da lei speso sia nell'utilizzo dei nostri servizi sia nelle donazioni sia completamente riutilizzato nel suo interesse. Non va dimenticato - conclude Frau - che ben ventisette famiglie ricevono lo stipendio tutti i mesi".