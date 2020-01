La Provincia ottiene 205mila euro per le progettazioni nelle scuole

La Spezia - La Provincia della Spezia ha ottenuto per il proprio Settore edilizia 205mila euro di finanziamento dedicati alle attività di progettazione. Si tratta di trasferimenti che il Ministero Infrastrutture, con un decreto con scadenza al 15 gennaio scorso, ha riconosciuto all'amministrazione provinciale per la progettazione definitiva di un pacchetto di interventi su diversi edifici di proprietà provinciale. «I tempi con cui abbiamo dovuto predisporre tutti gli atti amministrativi necessari a ottenere questi importanti finanziamenti sono stati veramente strettissimi», commenta il Vicepresidente con delega all’edilizia Francesco Ponzanelli. «Il personale del Settore Tecnico dell’Ente, che ringrazio, ha dimostrato grande dedizione e, nonostante il periodo festivo, è riuscito a concludere positivamente tutto il difficile iter per assicurare queste risorse alla Provincia. Ora procederemo con l’affidamento degli incarichi ai progettisti così da poter predisporre successivamente, sulla base dei loro elaborati, i capitolati per l’appalto di questi interventi. Insieme ai progetti cofinanziati con i 205.000 euro di trasferimenti del MIT, abbiamo presentato un’ulteriore richiesta di finanziamento per altri 100.000 euro circa da destinare alla progettazione di altri interventi in ambito sismico nell’edificio “ex Pignone” in uso all’Istituto Fossati Da Passano e lavori di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti di illuminazione di alcune gallerie presenti sulla nostra viabilità. Confidiamo di poter ottenere anche queste ulteriori risorse».



Gli edifici interessati dalle attività di progettazione sono:

- La sede di via Fontevivo dell’Istituto Fossati Da Passano;

- La sede di via Carducci dell’Istituto Cardarelli;

- Il plesso scolastico in via Montepertico;

- La sede di via XV Giugno del Liceo Pacinotti;

- L’edificio di via Ferrari del Liceo Mazzini;

- La palestra dell’Istituto Einaudi Chiodo in via Castelfidardo;



Sono stati inoltre finanziati progetti per analoghi interventi sui due edifici dedicati a sede dei servizi manutentivi di Viabilità e magazzini della Provincia, in via Bragarina alla Spezia e nel Comune di Pignone, nonché opere per la sicurezza statico sismica sull’immobile adibito a caserma dei Carabinieri nel Comune di Sesta Godano, proprietà anche quest’ultima dell’Amministrazione Provinciale. Queste progettazioni, cofinanziate dal Ministero, riguardano, in particolare, opere e interventi per il miglioramento della sicurezza statico sismica di edifici: «si tratta di una tipologia di interventi su cui abbiamo posto particolare attenzione nelle linee di governo della mia Amministrazione», dichiara il Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini, «specialmente per gli edifici scolastici che sono per noi una priorità». il Presidente Peracchini è coordinatore nazionale di UPI per la Finanza Locale e, proprio in questi giorni, ha affrontato in Parlamento il problema dei bilanci delle Province in affanno da oltre

un quinquennio. «I 205.000 euro di trasferimenti che ci sono stati assegnati coprono l’80% della spesa prevista per queste progettazioni, il resto è finanziato con fondi propri della Provincia e, su questa delicata tematica, sono impegnato in prima linea con l’Unione delle Province d’Italia affinché la situazione finanziaria dei nostri Enti sia affrontata e finalmente risolta nelle sedi legislative parlamentari».