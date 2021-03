La Provincia organizza un convegno online sulla biodiversità

La Spezia - La Strategia europea per la biodiversità è al centro del Green Deal Europeo e quindi dei Piani nazionali di ripresa e resilienza. Come viene e verrà attuata in Italia e in Liguria? Abbiamo una sufficiente cultura in materia di biodiversità, ecosistemi e sostenibilità per garantire una effettiva transizione ecologica?



Di questo e di altro se ne parlerà domani, martedì 23 marzo, dalle 16.30 alle 18.30, su piattaforma Zoom, con Ferdinando Boero, ordinario di Zoologia all’Università di Napoli Federico II, Daniela Minetti, Regione Liguria, Politiche per le aree naturali e Matteo Perrone, responsabile dell’Ufficio Biodiversità del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Presenta Carlotta Gualco, direttrice del Centro in Europa.



L’evento è organizzato dai Centri Europe Direct di Genova e La Spezia, insieme al Centro in Europa e alla Federazione Ligure dell’AICCRE.



Per la Provincia della Spezia parteciperà il consigliere Lisa Saisi che ricopre le deleghe a: tutela ambientale, parchi e tutela dei diritti degli animali.



Dopo questo incontro sulla Biodiversità, rivolto soprattutto ai docenti della scuola, vi sarà un nuovo incontro alle Professioni Green, previsto nella seconda metà dell’anno.



“L’attenzione all’ambiente è uno degli impegni strategici che ci siamo posti. Uno dei valori aggiunti del nostro territorio è proprio dovuto alla particolarità e varietà delle caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _ Mare, collina e montagna sono spazi ritrovabili a distanza di pochi chilometri ed in questo momento molti li stanno riscoprendo e vivendo. Sulla tutela di questo patrimonio l’Amministrazione Provinciale sta investendo molto, sia con progetti legati ad ambiti comunitari, sia con interventi diretti. Il lavoro portato avanti in questi mesi per la riqualificazione delle reti fognarie, a tutela del nostro mare, così come il programma di gestione del ciclo dei rifiuti che ci vede conquistare livelli sempre più performanti nella raccolta differenziata, sono solo due esempi dell’opera concreta che il nostro Ente, competente per il coordinamento di queste politiche a livello locale, sta sviluppando.”



Per partecipare inviare una e-mail a: ineuropa@centroineuropa.it





PROGRAMMA:



Saluti



Matteo Campora

Assessore Comune di Genova



Lisa Saisi

Consigliere Provincia della Spezia





Interventi

Daniela Minetti

Regione Liguria, Politiche per le aree naturali e Progettazione UE



Matteo Perrone

Responsabile Ufficio Biodiversità Parco Nazionale delle Cinque Terre



Ferdinando Boero

Professore di Zoologia, Università di Napoli Federico II



Discussione con il pubblico



Presenta

Carlotta Gualco

Direttrice del Centro in Europa