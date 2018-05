La Provincia invasa dai bambini della scuola "Formentini"

La Spezia - Questa mattina nel Salone del Consiglio Provinciale, sgombrato per l’occasione delle sedie e reso così un grande open space, si sono ritrovati le ragazze e i ragazzi della scuole media U. Formentini della Spezia per la giornata conclusiva del progetto/laboratorio “PreGiudizi”.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il dirigente scolastico dell’ISA 7 Tiziano Lucchin, è stata curata da Vittoria Cappellini mentre la professoressa Luisa Romagnolo è stata l’insegnante di riferimento del progetto per la scuola. “PreGiudizi” è nato per educare i giovanissimi studenti al rispetto di ogni forma di vita e di diversità affrontando molte tematiche sociali assai rilevanti: il bullismo, il cyber-bullismo, la disabilità, il rispetto per tutte le forme di vita accompagnando i ragazzi a superare tutti gli stereotipi negativi oggi più diffusi.

Stamani una bellissima folla di allievi della Formentini, accompagnati da Cristiano Sagramola e da Alessandra Genova, hanno incontrato il presidente della Provincia Giorgio Cozzani insieme al consigliere delegato alla Pubblica Istruzione Loris Figoli per iniziare la giornata conclusiva del laboratorio/progetto. Dopo il momento dell’accoglienza nel Salone della Provincia, certamente istituzionale ma soprattutto molto festoso e piacevole, gli allievi della scuola media hanno oggi concluso il cammino del progetto “PreGiudizi” raccogliendo le esperienze di questa avventura in un libro che sarà pubblicato dalla casa editrice “L’Aquilone”.