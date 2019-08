La Pro Loco di Cadimare incontra il presidente del consiglio comunale Guerri

La Spezia - Nei giorni scorsi su invito del presidente del consiglio comunale Giulio Guerri, si è tenuto un incontro con i rappresentanti della Pro Loco Cadimare. L’incontro che si è svolto in un clima cordiale e fattivo ha messo in mostra la conoscenza da parte del presidente del consiglio comunale della situazione del borgo marino più ad occidente del comune della Spezia. Durante l’incontro, cui hanno partecipato il Presidente della Pro Loco Giuseppe Meola, il Vice Presidente Giacomo Cavanna ed il Segretario Sergio Cavanna sono state trattate diverse problematiche che ancora esistono in seno al paese , lo sviluppo futuro delle attività della Associazione nonché quelle in atto e quelle in via di sviluppo e di conclusione.

Al termine dell’incontro il presidente Meola ha invitato il presidente Guerri ad intervenire alla cerimonia di apertura della Sagra “Colori e sapori del Golfo” che si terrà il giorno otto agosto presso i giardini del borgo marinaro. Un invito esteso anche a tutti i rappresentanti dei gruppi consiliari.