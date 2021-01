La Polizia locale a marzo nell'ex Casa del Balilla di Manlio Costa

La Spezia - Prende forma la nuova vita dell'edificio di Viale Amendola 9. Sarà la nuova sede del comando della Polizia Locale a partire da marzo, quando l'amministrazione conta di concludere i lavori di ristrutturazione tuttora in corso. Impianto elettrico, illuminazione, servizi igienici e corpi riscaldanti sono terminati. "Attualmente sono in corso la realizzazione della rete dati, impianto antintrusione, impianto antincendio, impianto radio oltre la sistemazioni esterne. Nel piano delle opere è stato programmato per quest’anno la sostituzione degli infissi esterni con una spesa di 170mila euro finanziata con contributi statali per l’efficientamento energetico", fa sapere il Comune della Spezia con una nota.

E' almeno la quarta destinazione del complesso palazzo progettato dall'architetto Manlio Costa seguendo i precetti futuristi esposti da Antonio Sant'Elia nel Manifesto dell'Architettura Futurista e l'influenza dell'onnipresente Franco Oliva. Nata nel 1936 come Casa del Balilla, è stata sede principale del liceo scientifico "Antonio Pacinotti" e distaccata della Provincia della Spezia negli ultimi decenni. Perdute purtroppo molte delle caratteristiche originarie e "esteso" negli anni Novanta con l'aggiunta di un corpo che ospita tuttora i liceali, è comunque ancora testimonianza di uno degli architetti più importanti della Spezia negli anni Trenta. Costa scomparve a soli 35 anni, proprio nell'anno in cui l'edificio di Viale Amendola venne completato.