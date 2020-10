La Piazza Comune presenta il suo Manifesto per la Spezia 2030

La Spezia - Due ore per parlare del futuro della città, tra utopie da inseguire e progetti concreti per renderle possibili. Sabato 31 ottobre, alle 17 in Sala Dante, l'associazione civica della Piazza Comune presenta il risultato del lavoro di oltre un anno e mezzo di riunioni tramite i tavoli tematici. "Questo Manifesto è vivo - spiega il presidente Filippo Lubrano -, è un documento che un anno fa non esisteva, si è modificato nel tempo, ed è un esempio puro di intelligenza collettiva, di una città che si è rimessa in gioco per pensare il suo futuro, e l'ha fatto in maniera creativa e ordinata, tramite i 10 tavoli tematici che si sono focalizzati su aree tematiche e geografiche strategiche per la nostra comunità. Quella che presenteremo il 31 sarà un'istantanea, ma questo documento continuerà a vivere anche dopo, a rimodellarsi, secondo le urgenze e le istanze palesate dalla pancia - quella vera, non quella che borbotta - di Spezia".



All'evento parteciperà anche il sindaco Pierluigi Peracchini e rappresentanti delle precedenti amministrazioni. "È un modo per mettere a confronto visioni di piani strategici della nostra città, e creare un dialogo propositivo tra diversi punti di vista". L'evento si svolgerà secondo le norme del DPCM, pertanto la capienza massima della sala è limitata a 45 persone. È possibile registrarsi all'evento, gratuitamente, qui: https://www.eventbrite.com/e/un-manifesto-per-la-spezia-2030-con-occhi-nuovi-tickets-125014765529. A registrazioni chiuse, si potrà comunque iscriversi alla lista d'attesa inviando una mail a lapiazzacomune@gmail.com. L'evento sarà comunque trasmesso in streaming sulla pagina facebook dall'associazione all'indirizzo www.facebook.com/lapiazzacomune