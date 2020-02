La Piazza Comune, la scuola di formazione continua

La Spezia - Grandi nomi per il secondo appuntamento del percorso formativo dell’Associazione 'La Piazza Comune'. Giuseppe Zollo, economista e professore ordinario di Gestione Aziendale presso la facoltà di ingegneria dell’Università di Napoli Federico II, ha aperto i lavori della mattinata. Nei locali del circolo "Fantoni" il professore ha spiegato ai partecipanti il valore estetico della complessità, incentrando la seconda lezione sulla bellezza, tema importante nel corso di formazione che La Piazza Comune ha iniziato in città: "Grazie alla teoria della complessità in sala si è potuto ascoltare riflessioni disciplinari trasversali" - spiegano con soddisfazione gli organizzatori.



D'altro canto, per gli organizzatori del corso, le competenze trasversali e l’attitudine alla curiosità rappresentano certamente le nuove frontiere per affrontare il mondo attuale e futuro. Si è passati quindi da nozioni di neuroscienza, psicologia, economia, filosofia. L’importanza della pluralità dei significati e della forza dell ambiguità per attrarre l’attenzione e per dare piacere estetico, ma anche la differenza tra Caos e Caso. Passando dalla complessità dell’esperienza, attraverso l’analisi di quadri famosi che il docente ha condiviso con la platea, si è riusciti ad osservare la natura in modo analitico e di rappresentare la molteplicità, la fluidità, il concetto di paradosso ma anche la neurobiologia della bellezza.



Marinella De Simone, direttrice del Complexity institute, ha invece raccontato il valore etico dell’esperienza complessa tra percezione e azione. Nel pomeriggio Giacomo Gabriele Callo, storico art director della Casa Editrice Mondadori ha invece approfondito il tema della bellezza nella creazione delle copertine dei libri. Ancora qualche posto disponibile per il corso, per iscrizione lapiazzacomune@gmail.com.