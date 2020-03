La Piazza Comune, la formazione prosegue su Skype

La Spezia - Docenti, consulenti , imprenditori ed esperti di innovazione si sono succeduti nella mattinata di oggi, dedicata all’Europa, all’interno del percorso dedicato alla formazione politica organizzato dal gruppo La Piazza Comune. Le competenze trasversali e l’attitudine alla curiosità sono certamente, per gli organizzatori del corso, le nuove frontiere per affrontare il mondo attuale e futuro. Grazie all’intervento di 4 diversi relatori e il moderatore Renato Goretta si sono sviluppati ambiti molto diversi sul tema. Edoardo Bressanelli, ricercatore della Scuola Sant’Anna di Pisa ha spiegato molti aspetti riguardo al funzionamento della Commissione Europea e sulle proprie competenze, Marta Michelis startupper spezzina (partecipante al corso anche come alunna) ha raccontato del Movimento Federalista Europea e di come vi siano progetti per migliorare la partecipazione attiva dei cittadini in relazione alle elezioni politiche, Luca Raso, consulente in Ernst & Young e esperto in ambito finanziario ha raccontato i termini del Green New Deal, Dario Mazzella, da Bruxelles, esperto di startup e bandi europei ha fatto luce su gli organi europei amministrativi che danno la possibilità di accedere a fondi di diversa natura.

Un momento di conoscenza e formazione che ha trattato il tema complesso dell’Europa da diversi punti di vista fornendo chiavi di lettura e momento di confronto per ragazzi giovani della nostra città.

