La Piazza Comune e gli anticorpi contro l'odio online

La Spezia - Le attività della Piazza Comune continuano a distanza con l’intento di non lasciare indietro tematiche nodali, soprattutto in un momento storico così complesso dove la vita online diventa teatro di scambi offensivi, talvolta violenti soprattutto tra i più giovani. Oggi, martedì 3 novembre, l’associazione è stata ospite dell’Istituto tecnico ITIS Cappellini con una lezione sull’ Educazione di comunità che ha come oggetto il contrasto dell’odio sul web dedicata a due classi di terza e quinta superiore. L’incontro ha trattato la questione sotto diversi fronti, con l’intento di dare agli studenti gli strumenti adeguati per comprendere e combattere gli episodi di odio online.

Il progetto proposto alla scuola è stato ben voluto dalle professoresse Stefania Pironi e Milena Sommovigo che hanno colto l’occasione per veicolare queste tematiche ai propri studenti.

I membri dell’associazione che hanno partecipato come relatori all’incontro sono, Cristina Raso, esperta di comunicazione digitale, Marta Michelis, appassionata di progettazione sociale e comunicazione positiva- per trattare la tematica dal punto di vista sociologico, filosofico e comunicativo- e Federico Lera, Avvocato e membro della Task Force Hate Speech di Amnesty International che ha discusso gli aspetti legali del fenomeno.

Il progetto è stato proposto ad altre scuole della nostra Provincia con l’intento di coprire tutte le fasce di età: elementari, medie e superiori. "Questo perché la barriera che separa online e onlife (vita reale) è sempre più sottile e diversi comportamenti stanno diventando molto pericolosi: è fondamentale che venga ritagliato uno spazio per parlarne insieme ai bambini e ai ragazzi attraverso progetti di sensibilizzazione ed educazione come questi", spiegano dal sodalizio.



Per informazioni, partecipare ai progetti potete scrivere alla mail dell’Associazione La Piazza Comune: lapiazzacomune@gmail.com