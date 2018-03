La Palmaria deve puntare a un futuro ecologico? Porto Venere si interroga

Incontro con gli esperti per capire quale modello sarà scelto per la perla del golfo. L'evento si terrà sabato 10 marzo a Porto Venere.

La Spezia - Quale deve essere il futuro della Palmaria? Se lo chiedono il laboratorio che porta il nome dell'isola, Italia nostra, Legambiente, Lipu e Grasp the future. Le associazioni porranno una serie di domande in un evento patrocinato dal Comune dal titolo: "Palmaria, giardino botanico naturalistico di terra e di mare un'alternativa ecologica per una tutela attiva della nostra meravigliosa isola come realizzarla?".

Si cerca dunque una via per preservare un tesoro come quello della Palmaria e gli organizzatori hanno scelto la sala consiliare del Comune di Porto Venere per sabato 10 marzo a partire dalle 15.

Si tratterà di un incontro dibattito al quale parteciperanno Giorgio Fanciulli direttore dell'Area Marina di Portofino, Annalisa Maniglio Calcagno Professore Emerito di Architettura del Paesaggio, Paolo Canepa della Lipu della Spezia, Saul Carassale dell'associazione "Dalla parte dei Forti", Marco Grondacci giurista Ambientale, Patrizio Scarpellini direttore Parco Nazionale delle Cinque Terre e Cristiana Storelli coredattrice Convenzione Europea del Paesaggio.

Il culmine della giornata sarà alle 17.30 con la tavola rotonda "Oltre la contestazione : il Progetto , l'Alternativa Ecologica del Giardino di Terra e di Mare.- può divenire una strategia vincente?".

A questa fase dei lavori parteciperanno Marco Scajola in rappresentanza della giunta regionale della Liguria, Matteo Cozzani Sindaco di Portovenere, Vincenzo Tiné Sovrintendente regionale ai beni paesaggistici, Elisabetta Piccioni segretariato ligure Mibact, Stefano Ciafani direttore generale Legambiente, Roberto Cuneo presidente regionale ligure di Italia Nostra.