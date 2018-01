La Municipale festeggia 180 anni, la cerimonia al Centro Allende

La Spezia - Centottanta anni di servizio, un impegno costante e rinnovato. Così al centro Allende la Polizia municipale ha festeggiato San Sebastiano. Dopo la messa officiata dal vescovo Palletti si è tenuta la relazione del comandante Alberto Pagliai. Il suo intervento si è concentrato sulla rivoluzione della Polizia municipale, annunciata nei giorni scorsi, che prevede l'introduzione delle "Pattuglie dei borghi". Le attività delle nuove specialità partiranno il prossimo lunedì.

"Questa è una scommessa - ha detto Pagliai - e sfata il mito dell'agente confinato solo negli uffici. Ma questa ed altre scommesse si possono vincere con la strategia della tecnologia".

Pagliai ha fatto anche appello alla collaborazione con gli altri Corpi definendola proficua: "Soli con le nostre forze non possiamo farcela per questo motivo valorizzeremo anche i nonni civici. Non posso dimenticare l'importante ruolo degli ausiliari di Acam ambiente".

Nei ringraziamenti Pagliai ha citato anche Marco Salerno, dirigente di Atc mobilità e parcheggi scomparso nei mesi scorsi. Al termine del suo intervento, che ha preceduto quello del sindaco Pierluigi Peracchini, ha salutato anche il vice e collega Garbusi che dopo 38 anni di servizio è andato in pensione.

Il sindaco ha elogiato l'operato della Municipale e confermato il proprio sostegno con l'auspicio: "Che con la tecnologia si possano fare ulteriori passi avanti e spero possiate avere una sede nuova per dare ulteriore dignità al vostro lavoro".



Al termine sono stati rilasciati gli attestati per meriti di servizio e volontariato.



Gli insigniti



Giovanni Pintus

Fabio D'Angelo

Paolo Rovinati

Alessandro Vallarino

Matteo Cillo



I volontari del terremoto in Centro Italia

Mauro Zanicchi, che ha ritirato l'attestato per tutte le unità che si sono prestate sul campo e che ha coordinato.

Giorgio Di Bugno

Massimo Cremona

Massimo Cappai

Luca Introbatore

Andrea Teanio

Diego Cavanna

Riccardo Cecchinelli

Monica Drovandi

Laura Sodati

Anna Bertaccini

Fabio D'Angelo

Paolo Rovinati

Alessandro Vallarino

Alberto Aduas

Vison Roberto



Gli agenti ambientali

Carlo Barbarini

Paolo Sordi



I nuovi agenti

Alessandro Bianchi

Nadine Cambi

Davide Caputo

Michela Faconti

Daniele Ferrari

Sara Lenzetti

Debora Mazzoni

Manuela Negri

Damiano Orlandi

Ambra Pruzzo

Aida Lo Pascio

Stefania Barillari



Nonni civici

Giancarlo Benvenuti

Roberto Domenici