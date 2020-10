La Marina mette a disposizione il box per fare i tamponi agli studenti

La Spezia - Il Comando marittimo Nord ha messo a disposizione le attrezzature ed il personale sanitario del dipartimento militare di medicina legale. In particolare, condivide il box protettivo che consente agli operatori sanitari di effettuare un elevato numero di tamponi orofaringei in assoluta sicurezza e senza dispendio dei dpi (tute di biocontenimento, mascherine, visiere, etc).

Il domtriagebox da questa settimana è utilizzato anche per una popolazione "speciale": gli alunni delle scuole della provincia della Spezia che devono essere sottoposti a tampone orofaringeo su segnalazione del loro pediatra. Il team sanitario messo a disposizione dal direttore del DMML, capitano di vascello Lorenzo Rondinini, è composto dal capitano di fregata Gaetano De Bilio, dal capitano Alessandro Panetta e dai marescialli in ferma prefissata Melania Tareti e Maria Giannino. E' stato l'ASL 5 a chiedere supporto per l’effettuazione dei tamponi alla Marina Militare.