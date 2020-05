La Fase 2 per prepararsi: "Ferie al personale e scorta di tute e mascherine"

La Spezia - "Per pericolosità, la Fase 2 non ha nulla da invidiare alla Fase 1. La ritrovata possibilità di contatto può essere causa di nuovi contagi. E' una guerra che stiamo ancora combattendo. E di guerra si parla, visto che sono morti oltre 160 medici". Così parla Salvatore Barbagallo, presidente provinciale dell'Ordine dei medici, di fronte alla quarta commissione. Si fa il punto con le istituzioni: cosa non ha funzionato nella Fase 1, ma anche come organizzare il comparto sanitario locale ora che la morsa del contagio si è allentata. Con la mente proiettata alla possibilità di dover gestire un'ondata di ritorno nel breve futuro, ma anche con il vantaggio di poter questa volta programmare la risposta sapendo a cosa si va incontro.



Strutture e personale devono riorganizzarsi ora, secondo i sindacati. "Ora la situazione è buona, direi adeguata ad affrontare la Fase 2 - dice la dottoressa Michela Ardini, rappresentanto ANAAO Assomed -, ma prima di aprire tutte le attività, cosa indispensabile, bisogna fare una valutazione attenta dell'organizzazione dei percorsi e delle disponibilità di personale". Che per il Nursind significa innanzitutto garantire riposo agli infermieri che hanno affrontato la crisi in prima linea. "Colleghi hanno lavorato senza sosta per settimane intere su turni di 12 ore continuative con indosso la stessa tuta e la stessa mascherina - spiega Assunta Chiocca -. Questo significa senza la possibilità di andare in bagno o di bere per mezza giornata. E allo stress fisico si è aggiunto quello psicologico".

I reparti Covid sono in via di smantellamento. Sono quattro i pazienti in terapia intensiva oggi rispetto alla ventina registrati all'apice dell'epidemia e anche i ricoveri sono calati sensibilmente. Ad inizio giugno dovrebbero riaprire gli ambulatori per le prestazioni comuni, messe in pausa durante la crisi, e quindi il carico di lavoro tornare a crescere. "Chiediamo di sapere in anticicpo come si gestirà la ripartenza – chiede Ardini -, per poter segnalare eventuali problemi e correggere il tiro. E' fondamentale fare scorte di dispositivi di protezione individuale in vista di questa nuova fase e verificare che il piano di ripartenza sia congruo rispetto al personale a disposizione. E' imprescindibile concedere periodi di riposo a medici e infermieri che hanno lavorato nei reparti Covid e che hanno subito un disagio fisico e psichico”. E ancora: “Accertarsi di avere la capacità di svolgere tamponi e test sierologici sul personale per fare oggi un punto zero. E in seguito testare frequentemente per circoscrivere immediatamente eventuali focolai di ripartenza. Infine non irrigidirsi nella definizione di paziente sospetto positivo”.



Altro effetto di operare sempre sotto organico: medici ed infermieri che hanno assunto una preparazione specifica per un reparto saranno spostati altrove, disperdendo la formazione che hanno avuto e affinato sul campo. "Queste non sono professionalità interscambiabili da un giorno all'altro. La preparazione di un medico o di un infermiere ha un effetto diretto sulla salute di un paziente", sottolinea la dottoressa. E viceversa "gli infermieri impegnati nei reparti Covid dovrebbero poter tornare nei loro reparti, ma vengono invece spostati dove c'è carenza - aggiunge Chiocca -. E le carenze ci sono, perché tanti colleghi sono infetti e quindi isolati a casa. Questo non è sostenibile".

Da tutte le parti si chiede la certezza di avere una scorta di tute, mascherine e guanti per gestire i pazienti sospetti che arriveranno. Quelli che nella Fase 1 hanno causato la maggior parte dei contagi in corsia perché trattati inizialmente come soggetti non infettivi. "Rimane importante che l'azienda si interfacci con i sindacati e che risponda alle nostre domande - chiede ancora una volta Chiocca -. Creare già una struttura solo Covid? Non è strettamente necessario in questo momento, ma avere un reparto buffer in cui capire se un paziente è positivo o meno per poterlo poi instradare di conseguenza, questo è un passaggio fondamentale”.