La Dante presenta il progetto "I giovani e le idee"

La Spezia - Si è svolta giovedì scorso in Sala Dante la presentazione del progetto “I giovani e le idee” da parte del comitato della Spezia della Dante Alighieri alla presenza delle massime autorità civili e militari della città e una significativa rappresentanza degli studenti dell'Istituto Cappellini – Sauro.



Ha dato l’avvio ai lavori Giorgia, studentessa del Capellini-Sauro, seguita dal presidente della Dante Alighieri-Comitato della Spezia, Pietro Baldi, per illustrare i fini del progetto, teso all’elaborazione da parte degli studenti di sei idee/progetti per il futuro della città da realizzare nei prossimi anni.

Nel suo intervento il presidente ha tracciato gli elementi essenziali per la città ideale del futuro partendo dal concetto rinascimentale di una città dove l’architettura e l’urbanistica sono capaci di conciliare ambiente, cultura, progresso, tecnologia e sostenibilità cioè appunto la città ideale.

A seguire ha preso la parola il sindaco del Comune della Spezia Pierluigi Peracchini, che rivolgendosi ai ragazzi, ha sottolineato l'importanza del progetto e dei suoi obiettivi. Un progetto mirato a consegnare ai cittadini un modello ideale di città, capace di coniugare le esigenze di cittadini e garantire un corretto equilibrio tra ambiente, progresso cultura e sviluppo. A seguire anche l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone ha abbracciato la bellissima iniziativa, e ha confermato con entusiasmo la sua disponibilità a contribuire al successo del progetto anche per un legame affettivo come ex allievo dell’istituto.

A sua volta il consigliere della Dante, Carlo Parmeggiani, ha illustrato il progetto nei dettagli evidenziando che il progetto è stato scelto dalla Direzione Nazionale della Società Dante Alighieri come uno dei sette progetti più importanti da sostenere in ambito nazionale.

Il relatore ha descritto le varie tappe soffermandosi sulla fase successiva nella quale le eccellenze della provincia esporranno illustreranno, sia in diretta che in streaming, agli studenti di 3^e 4^ classe il contesto del nostro territorio rispetto ai loro ambiti e quanto ad oggi previsto per il futuro.

Tale incontri mirati rispetto ai diversi ambiti, devono costituire l’input e lo stimolo verso i giovani per elaborare e portare avanti successivamente con incontri mirati, idee innovative per la crescita del nostro territorio sia comunale che provinciale nel breve, medio e lungo periodo.

Nel dibattito che è seguito si è riscontrato un notevole interesse all'iniziativa da parte degli studenti presenti con molte domande riguardanti i temi dello sviluppo economico, della ricerca, dell’ambiente e del turismo nel territorio.

A rispondere si sono avvicendati Monica Fiorini in rappresentanza dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, il Marco Raffellini a nome di Confindustria La Spezia, Marco Corbani già capo del personale Olivetti, la rappresentante dell’Enea Federica Pannacciulli e l’ammiraglio Andrea Toscano, sotto la regia del coordinatore dell’Istituto Maurizio Ligorio.

Ha concluso i lavori la dirigente del comprensorio scolastico Capellini-Sauro, Chiara Francesca Murgia, che ha ringraziato la Dante Alighieri per l’idea, per l'impegno e l'attenzione verso i giovani e il loro futuro, ha ringraziato tutte le autorità presenti e la presenza numerosa dei rappresentanti delle aziende ed enti e dell’attenzione delle autorità e in particolare della Marina Militare al progetto dando appuntamento per le prossime iniziative e ha concluso mostrando riconoscenza verso i docenti che hanno aderito all’iniziativa collaborando in modo stretto con la Dante Alghieri e verso gli studenti che hanno aderito con entusiasmo.